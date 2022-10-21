В городе Шебекино после обстрела загорелся один из заводов

На одном из заводов, расположенных в приграничном городе Шебекино, после обстрела с украинской стороны начался пожар. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«На одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа произошел пожар в результате прямого попадания снаряда», — написал руководитель региона.

Согласно предварительным данным, уточнил Гладков, в результате инцидента есть одна пострадавшая, «бригада медиков уже доставляет ее в больницу». Подробнее рассказать о случившемся он пообещал позже.

По информации местных Telegram-каналов, «огромный столб черного дыма» виден изо всех частей Шебекина и даже в самом Белгороде.

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область (и в том числе — город Шебекино), подвергаются обстрелам с ее территории. Два дня назад Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в этих субъектах Федерации средний уровень реагирования.