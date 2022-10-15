В Белгородской области из-за обстрела загорелась нефтебаза

В Белгородском районе Белгородской области из-за обстрела с украинской стороны загорелась нефтебаза. Об этом заявил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района», — написал губернатор.

По словам Гладкова, пожарные уже борются с огнем, причем угрозы распространения пламени нет. Он также добавил, что находится на месте происшествия, и пообещал информировать о развитии событий.

Кроме того, в очередной раз подвергся обстрелу таможенный пункт пропуска в городе Шебекино, который ранее, по оценке главы региона, был практически разрушен. «Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», — сообщил он.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории.

В частности, 13 октября в Белгородском районе области взорвался склад с боеприпасами. В результате погибли несколько человек.