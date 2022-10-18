Главы Брянской и Курской областей рассказали об обстрелах пограничных поселков

В Брянской и Курской областях сегодня оказались обстреляны поселки, расположенные неподалеку от границы с Украиной. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили руководители регионов — Александр Богомаз и Роман Старовойт.

В частности, в Брянской области обстрелу со стороны украинских сил подвергся поселок Белая Березка Трубчевского района, отметил глава региона. Населенный пункт находится на границе с украинской Сумской областью.

Сначала Александр Богомаз рассказал о попадании снаряда в жилой дом, а затем уточнил, что повреждены два дома. При этом, согласно «предварительным данным», пострадавших нет.

В Курской области с украинской стороны были обстреляны приграничные села Суджанского района. «В Гуеве пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи», — отметил Роман Старовойт.

По информации губернатора, один из домов «серьезно прошит» осколками. Сейчас уточняется размер нанесенного ущерба.

При этом ранее сегодня обстрелу подверглись два других населенных пункта Курской области: поселок Теткино и село Попово-Лежачи, которые граничат с Сумской областью. Пострадала одна женщина — ей в лицо попали осколки. Местами из-за обстрела оказались перебиты провода, впрочем, электроснабжение уже восстановлено.

Днем Старовойт также проинформировал, что в район поселка Теткино и села Гордеевка, которые регулярно подвергаются обстрелам, зашли российские военные. Они «ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск», уточнил он.

Кроме того, утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле железнодорожной станции и нескольких сел Грайворонского городского округа.

С начала специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин, граничащие с этой страной регионы России подвергаются обстрелам с ее территории.