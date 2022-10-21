Белгородский губернатор заявил о массированном обстреле села Муром

Сегодня приграничное село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области во второй раз за два дня подверглось массированному обстрелу с украинской стороны. Об этом сообщил руководитель региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате обстрела «нет пострадавших и раненых», однако пострадали «социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома».

«Основную часть жителей вывезли еще вчера: часть разместилась у родственников, часть — во временном пункте размещения», — уточнил Гладков.

Оставшихся местных обитателей покинуть село сейчас уговаривают глава городского округа Владимир Жданов вместе с главой поселения Галиной Руденко и представителями оперативных служб.

Накануне жертв и пострадавших в результате артиллерийского обстрела также не было. Вместе с тем были зафиксированы «сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений».

С начала специальной военной операции на Украине граничащие с этой страной регионы России, включая Белгородскую область, подвергаются обстрелам с ее территории. Два дня назад Президент РФ Владимир Путин, инициировавший спецоперацию 24 февраля, ввел в этих субъектах Федерации средний уровень реагирования.