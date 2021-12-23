В Германии выявлен первый случай смерти больного омикрон-штаммом

В Германии зафиксирован первый случай смерти пациента, заразившегося омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.

Известно, что скончался человек в возрасте от 60 до 79 лет. Инфицирование именно вариантом «омикрон» было выявлено путем секвенирования генома. Какие-либо детали, связанные с протеканием заболевания, пока не уточняются.

Ранее сегодня Институт вирусологии имени Роберта Коха сообщил о 810 новых случаях инфицирования омикрон-штаммом в ФРГ. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения новым вариантом Covid-19 в этой стране достигло 3198.

Из-за стремительного распространения «омикрона» канцлер Германии Олаф Шольц предупредил о начале пятой волны пандемии, которая может оказаться агрессивнее всех предыдущих, отмечает ТАСС.

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями, позднее получивший название по греческой букве «Омикрон», был впервые выявлен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения призвала отменить праздничные мероприятия по всему миру из-за «омикрона». В России разработан тест, выявляющий этот новый вариант коронавируса, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».