В Германии из-за коронавируса во встречах смогут участвовать не более 10 человек

Жителям Германии из-за нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 рекомендуют максимально ограничить контакты с 28 декабря. В частных встречах смогут участвовать максимум десять человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

При этом невакцинированные граждане смогут лично контактировать только лишь с сожителями.

Кроме того, будут закрыты все ночные клубы и танцполы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Штамм уже выявлен в 106 странах мира.