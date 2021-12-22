news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
22 декабря 2021  13:43

В Германии из-за коронавируса во встречах смогут участвовать не более 10 человек

news_top_970_100

Жителям Германии из-за  нового омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 рекомендуют максимально ограничить контакты с 28 декабря. В частных встречах смогут участвовать максимум десять человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

При этом невакцинированные граждане смогут лично контактировать только лишь с сожителями.

Кроме того, будут закрыты все ночные клубы и танцполы.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного

Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». Штамм уже выявлен в 106 странах мира.

#коронавирус #германия #омикрон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное