В Германии допустили применение Patriot для поражения целей в небе над Россией

Немецкий ЗРК американского производства MIM-104 Patriot (2007 год)

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Украина сможет использовать переданные Германией американские зенитные ракетные системы Patriot для поражения целей над территорией России. Об этом заявил глава рабочей группы по координации помощи Киеву при Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг в эфире немецкого телеканала ARD.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в районе Харькова, и над Россией. Они отлично подходят для борьбы с российскими самолетами, которые могут сбрасывать страшные планирующие бомбы», — приводит слова генерала издание Tagesschau.

При этом Фрейдинг подчеркнул, что использование поставленных вооружений — дело исключительно украинских военных и что они могут применять их при условии соблюдения международного права. По словам генерала, в Берлине не сомневаются: Киев будет его придерживаться.

При этом представитель бундесвера не стал уточнять, использовали ли уже Вооруженные силы Украины немецкое оружие для ударов по территории России или над ней. Германия разрешила ВСУ применять переданное оружие для ударов по территории РФ 31 мая — вслед за США.

Ранее ФРГ поставила украинской стороне два зенитных ракетных комплекса Patriot и планирует передать еще один. По оценке Tagesschau, Киев также сможет бить по российской территории с помощью немецких самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и реактивых систем залпового огня Mars II.

Upd. (23.51): До этого «Татар-информ» сообщал, что в Белом доме заявили о нежелании Президент США Джо Байдена начинать третью мировую войну. По информации журнала Forbes, первым американским оружием, из которого ВСУ ударили по российской территории, стали РСЗО M142 HIMARS.

Стоит отметить, что 13 мая прошлого, 2023 года в Брянской области потерпели крушение несколько воздушных судов ВКС РФ. Газета «Коммерсантъ» тогда написала, что практически у границы с Украиной оказались сбиты истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35, а у города Клинцы — два вертолета Ми-8. Со ссылкой на специалистов издание констатировало, что «авиагруппа <...>, скорее всего, попала в авиазасаду» и была уничтожена ракетами.