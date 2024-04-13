Германия планирует в скором времени передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot из запасов Бундесвера – всего до этого киевский режим получил их две. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Минобороны ФРГ.

«Мы оказываем поддержку Украине в том объеме, который можем позволить себе с учетом собственной боеготовности», — заявил министр обороны Борис Писториус.

Он также сказал, что заблаговременно озаботился скорейшим приобретением новой системы ПВО на замену той, что предназначена Украине.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений после Соединенных Штатов. Всего Берлин выделил на военную поддержку киевского режима средства или предоставила обязательства по будущим расходам на сумму около 28 млрд евро. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки оружия ВСУ будут лишь затягивать конфликт.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.