В ГД заявили об отсутствии необходимости в мобилизации из-за ухода «Вагнера» с фронта

Андрей Картаполов

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Необходимости в новой волне мобилизации из-за ухода частной военной компании «Вагнер» из зоны специальной военной операции сейчас нет и в ближайшем будущем не будет. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. <…> Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», — заметил парламентарий.

При этом генерал-полковник в отставке выразил уверенность, что на сегодняшний день «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет».

«На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК „Вагнер“ не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления [ВСУ] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — подчеркнул Картаполов.

Upd. (7.59): События с участием группы «Вагнер» 23 и 24 июня были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Уголовное дело по этому факту прекращено. Президент России заметил, что бойцы «Вагнера» — патриоты России, но их попытались использовать втемную. Вместе с тем позднее он рассказал, что государство полностью обеспечивало содержание ЧВК Евгения Пригожина.

Позднее, 2 июля, «Вагнер» объявил, что «сроком на один месяц» приостанавливает «работу региональных центров по набору в ЧВК». Причинами были названы временное неучастие в спецоперации и переезд в Беларусь.