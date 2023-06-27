Путин: Государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер»

Государство полностью обеспечивало содержание ЧВК «Вагнер». Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с военнослужащими Минобороны, передает ТАСС.

«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», – сказал Президент.

Он уточнил, что за период с мая 2022-го по май 2023 года на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты «Вагнер» получил 86,262 млн рублей.

«Из них денежное содержание – 70,384 млн, стимулирующие выплаты – 15,877 млн, страховые выплаты – [еще] 110,179 млн», – рассказал глава государства.

По его словам, за год собственник ЧВК – компания «Конкорд» – через военторг получила, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, 80 млрд рублей.