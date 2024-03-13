В ГД подтвердили работу с Правительством над поправками по прогрессивному налогообложению

Государственная Дума и Правительство РФ уже работают над параметрами прогрессивной налоговой системы. Об этом заявил председатель Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — отметил парламентарий.

По мнению Аксакова, повышенную ставку НДФЛ в 15% следует применять начиная с годового дохода в 1 млн рублей, а при заработке в 5 млн — взимать налог по ставке 20%. В отношении компаний, уверен он, должна применяться «более гибкая система».

Стоит отметить, что именно такие показатели повышения налога на доходы физических лиц фигурировали в публикациях агентства Bloomberg и журнала Forbes.

Upd. (20.05): Ранее Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил продумать более «справедливую» систему налогообложения. С полным текстом послания, оглашенного 29 февраля, можно ознакомиться по ссылке. Выступление продлилось 2 часа 6 минут и стало рекордным по времени. Подробнее о содержании речи главы государства читайте в материале «Татар-информа».

Позднее Путин повторил свою мысль о необходимости прогрессивной системы налогообложения в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.