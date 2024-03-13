«Морковки» Запада, ядерные силы РФ и налоги для богатых: о чем было новое интервью Путина

Владимир Путин дал большое интервью журналисту Дмитрию Киселеву

Фото: kremlin.ru

Три интервью и одно Послание

Президент России Владимир Путин продолжает серию громких интервью. Вслед за американцем Такером Карлсоном, россиянином Павлом Зарубиным очередь дошла до Дмитрия Киселева, который взял интервью у российского лидера для телеканала «Россия-1» и агентства «РИА Новости».

Сразу отметим, что каждое из этих интервью работало на разные аудитории и несло тот или иной тематический контент. В эту же канву легло Послание Путина Федеральному Собранию. Таким образом, глава российского государства использовал Такера в качестве рупора на аудиторию США и Западной Европы, Послание – для постановки задач России на внутреннем треке с акцентом на социальные вопросы в новых нацпроектах.

А сегодняшнее интервью отчасти стало площадкой для разъяснений россиянам позиции относительно противостояния с коллективным Западом и всевозможных рисков, связанных с этим. Кроме того, Путин отдельно остановился на ряде ключевых моментов для российской экономики.

На каких условиях для Украины и Запада завершится СВО?

Но давайте по порядку. 24 февраля исполнилось 2 года с момента старта СВО на Украине. Да, Россия прочно захватила инициативу на фронте и успешно перемалывает украинские войска. Однако в обществе есть запрос на понимание, при каких условиях конфликт будет завершен. Сегодня Путин дал четкий ответ.

«Мы готовы к серьезному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны четко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации», – расставил акценты Путин.

Россия прочно захватила инициативу на фронте и успешно перемалывает украинские войска Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

История конфликта России и Украины идет с февраля 2014 года, когда в Киеве устроили госпереворот. С тех пор наша страна не раз договаривалась со странами Запада и США о принципах разрешения противоречий. Достаточно вспомнить хотя бы Минские соглашения, которые, как выяснилось позже, никто в Киеве или на Западе и не думал исполнять. Россия сделала выводы.

Россия больше не купится на «морковки» Запада

По словам Путина, Россия больше не купится на пустые посылы. Теперь нашу страну устроят только гарантии, закрепленные на бумаге. Российский президент отдельно подчеркнул, что знает «морковки», которые Запад покажет России, чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров на невыгодных условиях.

«Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Мы не купимся на какие-то просто пустые посылы. Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны», – заверил Путин.

Кроме того, российский лидер связал попытки диверсионных групп ВСУ атаковать российские регионы с неудачами киевского режима на фронтах СВО. Также он призвал нарастить количество и мощь средств поражения, что должно минимизировать людские потери ВС России.

Российский лидер связал попытки диверсионных групп ВСУ атаковать российские регионы с неудачами киевского режима на фронтах СВО Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас инициатива полностью перешла к нашим Вооруженным силам. Это все знают, все признают», – сказал главнокомандующий ВС РФ.

Путин отдельно констатировал, что коллективный Запад, наконец, осознал всю тщетность надежд США и их вассалов нанести России «стратегическое поражение». Они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, подчеркнул российский президент.

Западное оружие и войска не смогут изменить хода СВО

Путин отдельно отметил, что западные вооружения, в частности ракеты, не способны изменить ход или результат СВО. Таким же образом российский лидер оценил возможность ввода войск НАТО на территорию России. И отдельно заострил внимание аудитории на территориальных претензиях Польши к отдельным регионам Западной Украины.

«Если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как это звучит, прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Потому что они захотят вернуть те земли, которые считают исторически своими и которые были от них отобраны «отцом народов» Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут», – уверен Путин.

«Ядерные силы у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности» Фото: mil.ru

Наконец, Путин послал ясный сигнал для США, что Россия с военно-технической точки зрения готова к применению ядерного оружия. При этом российский Президент высказал сомнения, что США готовы к такому развитию событий.

«Вряд ли все несется так в лоб. США развивают ядерные силы, ставят задачу повысить их современность, но это не значит, что они готовы завтра развязать ядерную войну. Ядерные силы у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности», – заверил Путин.

Кроме того, Путин заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, за которого проголосуют американцы, назвал бессмысленным вступление Финляндии и Швеции в НАТО и назвал мотив желания стран Африки работать с Москвой главным фактором, потери влияния Франции на африканском континенте.

Налоги: кто больше заработал, должен больше отдавать

На внутреннем треке в ходе интервью Путин сделал акцент на экономическом развитии страны. Самым острым, на наш взгляд, заявлением Президента стало анонсирование введения прогрессивного налогообложения для физлиц. Напомним, что сейчас в России практически все платят 13% подоходного налога.

На самом деле, ни для кого не секрет, что в России разрыв в доходах между «богачами» и средним классом, не говоря уже о малообеспеченных слоях населения, колоссален. Необходимость дифференцированного налога в зависимости от доходов назрела давно. В последнее время в кулуарах, различных телеграм-каналах звучали различные слухи на этот счет. И сегодня Путин четко заявил, что время перемен в этом отношении настало.

Путин уверен, что россияне нормально воспримут введение прогрессивной шкалы доходов. И это очевидно, учитывая, что доля «богачей» в России в процентном соотношении минимальна. Налоговое бремя в России должно быть справедливее: кто больше заработал, должен больше отдавать.

Путин анонсировал введение прогрессивного налогообложения для физлиц Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кому понизят налоги

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — отметил Путин.

Если для людей с высокими доходами налоговая ставка вырастет, то для отдельных социальных групп ее планируют снизить. В первую очередь речь идет о многодетных семьях, о нуждах которых Путин подробно говорил еще в Послании Федеральному Собранию.

Сегодня Путин не забыл и о налогах для бизнеса, который давно просит, чтобы власти сделали систему более стабильной. Это главная просьба и требование со стороны бизнеса, подчеркнул Президент.

Болевые точки экономики России

Владимир Путин напомнил о рывке России в экономике, в результате чего наша страна стала первой в Европе по паритету покупательной способности. Президент отметил, что Россия может вскоре обогнать по этому показателю и Японию, заняв третье место после Китая и США.

Однако Путин отметил «болевые точки», без лечения которых экономика России не будет должным образом развиваться. Речь об эффективности и инновационности.

«Нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция. Первое. И второе – чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать», – пояснил Президент.

Главными проблемами Путин назвал дефицит кадров, что негативно сказывается на производительности труда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Кадры, производительность труда и роботы

Главными проблемами Путин назвал дефицит кадров, что негативно сказывается на производительности труда. Есть и другой путь, считает Президент, увеличить долю роботов на производстве. Говоря об этом, Путин опять же привел в пример Японию.

«В условиях нехватки рабочих рук, трудовых ресурсов у нас есть только один способ эффективно развить – повышать инновационный потенциал экономики. У нас сегодня 10 роботов, по-моему, на 10 тысяч работающих. Нужно, чтобы было как минимум тысяча роботов на 10 тысяч работающих. Так в Японии, по-моему, дело обстоит», – сказал Путин.

Кроме того, Президент России усомнился в необходимости специального органа для защиты от санкций Запада в России и удовлетворительно оценил работу Правительства России во главе с премьером Михаилом Мишустиным.