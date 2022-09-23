В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о присоединении к РФ

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками территории Херсонской и Запорожской областей Украины началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации в качестве субъектов. Об этом сообщает ТАСС.

Процесс начался в 8 часов утра по местному времени (совпадает с московским). Голосование продлится по 27 сентября включительно, причем в первые четыре дня оно будет организовано не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.

Голосование на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет производиться 27 сентября с 8 до 16 часов, а в ДНР — с 8 до 20 часов.

Организаторы плебисцита на Херсонщине предположили, что в голосовании примут участие около 750 тыс. избирателей, в Запорожье — примерно 500 тыс. В ДНР напечатали 1,5 млн бюллетеней.

Помимо прочего, вынужденные переселенцы смогут проголосовать в ряде регионов России. В Татарстане избирательные участки будут работать в трех городах, о чем сообщал «Татар-информ».

Ранее лидеры стран Запада заявили, что никогда не признают результаты референдумов. Кроме того, страны — члены Европейского Союза в ответ на плебисциты решение Президента РФ Владимира Путина объявить частичную мобилизацию хотят ускорить введение потолка цен на российскую нефть и ввести ряд других новых ограничительных мер.