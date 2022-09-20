США заявили, что никогда не признают результаты референдумов в Донбассе

Соединенные Штаты никогда не признают попытку присоединить часть территории Украины к России с помощью плебисцитов. Об этом заявил помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК.

По словам Салливана, проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей не даст РФ «дополнительных преимуществ за столом переговоров».

«Эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», — приводит слова представителя американской администрации агентство «Рейтер».

Помощник Президента США также добавил, что позднее американский лидер Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призовет мировое сообщество противостоять действиям России на Украине.

Об отказе признавать результаты запланированных референдумов также заявили Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Франции Эмманюэль Макрон, Президент Польши Анджей Дуда и ряд других западных лидеров. При этом Макрон рассказал о планах поговорить с Президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь призвал к скорейшему достижению мира «на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины».