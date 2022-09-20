news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
20 сентября 2022  20:59

США заявили, что никогда не признают результаты референдумов в Донбассе

news_top_970_100

Соединенные Штаты никогда не признают попытку присоединить часть территории Украины к России с помощью плебисцитов. Об этом заявил помощник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК.

По словам Салливана, проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемой российскими войсками части Запорожской и Херсонской областей не даст РФ «дополнительных преимуществ за столом переговоров». 

«Эти референдумы являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности», — приводит слова представителя американской администрации агентство «Рейтер».

Помощник Президента США также добавил, что позднее американский лидер Джо Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призовет мировое сообщество противостоять действиям России на Украине.

Об отказе признавать результаты запланированных референдумов также заявили Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Франции Эмманюэль Макрон, Президент Польши Анджей Дуда и ряд других западных лидеров. При этом Макрон рассказал о планах поговорить с Президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь призвал к скорейшему достижению мира «на основе территориальной целостности и с учетом независимости Украины».

#спецоперация на Украине
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100