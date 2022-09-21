ЦИК: В дни референдумов в трех городах Татарстана будут работать избирательные участки

В дни референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в трех городах Татарстана будут открыты избирательные участки. Об этом сообщил на заседании ЦИК РТ ее председатель Андрей Кондратьев.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Руководство Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей приняло решение о проведении референдумов по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации. Голосование будет проходить пять дней – с 23 по 27 сентября. Вся избирательная система России окажет содействие избирательным комиссиям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. На территории Татарстана будут открыты избирательные участки в трех городах. Они будут открыты в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске», – сказал он.

Спикер отметил, что один из участков в Казани будет работать на базе КЦ «Сайдаш», в Альметьевске – в ДК «Нефтьче», в Набережных Челнах – в «Роднике».

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Избирательное право – важнейшее право гражданина любого демократического общества, и мы должны создавать условия для его реализации. Напомню, что в рамках международных договоренностей ЦИК России о взаимодействии с избирательными органами иностранных государств оказывается содействие в организации участков для голосования иностранным гражданам на территории Российской Федерации», – сказал Кондратьев.

Так, во время проведения выборов в Киргизии, Казахстане, Узбекистане ЦИК РТ оказывала содействие в открытии таких участков, максимально помогая коллегам для обеспечения участия граждан иностранных государств в выборах. В прошлом было оказано содействие Казахстану в организации избирательных участков на территории Татарстана во время выборов депутатов. Или, например, были организованы избирательные участки для жителей Узбекистана во время выборов Президента Узбекистана.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мы понимаем важность задач, имеем опыт в этой работе и организуем работу участков для голосования на референдуме. У всех граждан, которые были вынуждены уехать с территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, должна быть возможность проголосовать, и мы окажем необходимое содействие», – заключил Андрей Кондратьев.

Кроме того, председатель ЦИК РТ напомнил, что в декабре в 11 одномандатных избирательных округах республики пройдут довыборы.