Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России

Страны Европейского Союза как можно скорее введут новые санкции против России из-за запланированных референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает агентство «Рейтер».

«Дополнительные ограничительные меры против России будут введены незамедлительно, как можно скорее в координации с нашими партнерами. <…> Мы продолжим поддерживать усилия Украины путем поставок военной техники, насколько это потребуется», — подчеркнул дипломат.

По словам Борреля, новые ограничительные меры окажутся как индивидуальными, так и секторальными. Впрочем, уточнять их характер он не стал, сославшись на то, что пока было принято только политическое решение, отмечает РБК.

По информации издания Politico, среди рассматриваемых рестрикций ограничение стоимости российской нефти, которое сейчас обсуждает «Большая семерка», расширение списка санкций против российских граждан, а также запрет на импорт бриллиантов. К тому же ЕС может отменить право вето в связанных с Россией вопросах, о чем сообщал «Татар-информ».

Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести плебисциты о вхождении в состав России 19 сентября. Референдумы должны пройти с 23 по 27 сентября.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября пообещал, что Россия поддержит «то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».