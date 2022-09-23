Евросоюз хочет ускорить введение потолка цен на российскую нефть из-за мобилизации

Страны — члены Европейского Союза собираются в течение нескольких недель согласовать введение предельных цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, дискуссия активизировалась после решения Президента РФ Владимира Путина объявить в стране частичную мобилизацию на фоне эскалации боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине.

Входящие в ЕС государства намерены достичь предварительной договоренности о потолке цен на нефть до неформальной встречи своих лидеров, которая должна пройти в Праге 6 октября. Однако, по словам анонимных собеседников агентства, «план сталкивается со многими препятствиями, и положительный результат не гарантирован».

В частности, по информации одного из источников, страны, добившиеся льгот на поставки российской нефти по трубопроводам, захотят убедиться в их сохранении. В свою очередь государства, которые импортируют сырье по морю, могут попытаться связать введение потолка цен с отказом от полного эмбарго на морские поставки.

При этом предполагается, что ограничение стоимости нефти войдет в новый пакет антироссийских санкций. Его частью могут стать и такие меры, как «дополнительный экспортный контроль над гражданскими технологиями» (по формулировке главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен) и усиление санкций против отдельных лиц, отмечает агентство «Рейтер».

Ранее страны «Большой семерки» и государства — члены Европейского Союза договорились к 5 декабря установить потолок цен на нефть из России. Ограничение стоимости российской нефти рассматривается как лучший способ снизить доходы РФ.