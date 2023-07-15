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В день матча Суперкубка России в Казани ограничат движение транспорта и продажу алкоголя
Матч за Суперкубок России по футболу, который состоится в Казани сегодня, приведет к некоторым изменениям в работе общественного транспорта, движении автомобилей и работе магазинов в районе проведения соревнований. Какие ограничения ждут жителей и гостей столицы РТ в этот день, напоминает «Татар-информ».
Напомним, игра между двумя лучшими командами страны — «Зенитом» и ЦСКА — начнется в 17.00 на стадионе «Ак Барс Арена». Несмотря на выходной, общественный транспорт Казани будет работать по графику рабочего дня. Во время подготовки к игре, перед началом матча и после выгрузки стадиона транспорт будет курсировать интенсивнее. Кроме того, после завершения игры за болельщиками отправятся шаттлы.
С трех часов дня 15 июля на некоторых участках дорог будет действовать ограничение движения.
Во время матча также будет ограничена парковка электросамокатов. Запрет также коснется территорий, прилегающих к «Ак Барс Арене», и ближайших улиц.
Помимо этого, 15 июля вступит запрет на розничную продажу алкоголя в районе стадиона. Решение принято для поддержания безопасности во время проведения соревнований. На общепит запрет не распространяется, говорится в распоряжении Правительства Татарстана.
Подробнее о том, какие интриги ожидают болельщиков, какую прибыль приносит Суперкубок и как будет обеспечиваться безопасность на стадионе и в городе, можно узнать из материала «Татар-информа».
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