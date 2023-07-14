В день Суперкубка общественный транспорт Казани будет работать по графику рабочего дня

В день проведения матча за Суперкубок России по футболу, общественный транспорт столицы Татарстана будет работать по графику рабочего дня. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Во время подготовки к игре, перед началом матча и после выгрузки стадиона транспорт будет курсировать интенсивнее. Кроме того, после завершения игры за болельщиками отправятся шаттлы.

Автобусы разместят неподалеку от стадиона «Ак Барс Арена» на дорогах по улице Чистопольская и проспекту Ямашева. Они будут направляться к станции метро «Проспект Победы» и к железнодорожному вокзалу Казань-1.

Кроме того, из-за футбольного матча между женскими национальными сборными России и Ирана, который состоится 14 июля, и Суперкубка России окажется частично ограничено движение личного транспорта.

Схема: kzn.ru

В частности, 15-го числа с 15 до 23 часов будет закрыт проезд от съезда с проспекта Ямашева на улицу Чистопольская до Чистопольского кольца. Подробнее о перекрытии улиц в эти дни «Татар-информ» сообщал ранее.