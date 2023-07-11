В Казани ограничена розничная продажа алкоголя в день матча Суперкубка по футболу

15 июля на нескольких улицах Казани запретят розничную продажу алкоголя. Причиной станет матч Суперкубка России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Решение принято в соответствии с законом о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции ради поддержания безопасности на время проведения матча.

«Установить, что 15 июля 2023 года не допускается розничная продажа алкогольной продукции в границах территорий согласно приложению, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — отмечается в документе.

Таким образом, на улицах, попадающих под запрет, продажа алкогольной продукции продолжится лишь в заведениях общепита. В магазинах же она будет недоступна.

В зону ограничения вошли следующие участки улиц: по проспекту Амирхана, от ул. Сибгата Хакима до ул. Чистопольской, по ул. Чистопольской до ул. Адоратского, по ул. Адоратского до ул. Лаврентьева, по ул. Лаврентьева вдоль дворовых территорий до ул. Гаврилова, 10, далее по границе обводного моста третьей транспортной дамбы до ул. Троицкий Лес, а затем вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.