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Новости Татарстана и Казани
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В Казани из-за футбольных матчей 14 и 15 июля будут перекрыты ряд улиц
В Казани временно ограничат движения на ряду улиц в связи с проведением Суперкубка РФ и футбольного матча между женскими национальными сборными России и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
14 июля состоится игра между женскими национальными сборными России и Ирана, а 15 июля разыграют Суперкубок РФ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.
Так, с 6 утра и до 11 часов вечера 14 июля будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной (при необходимости).
Также с 3 часов дня и до 11 часов вечера 15 июля ограничения будут действовать на следующих участках:
- от улицы Ф. Амирхана до Чистопольской по улице С. Хакима (при необходимости);
- по Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева при движении от Бичурина за исключением съезда на улицу Ф. Амирхана в направлении улицы С. Хакима (при необходимости);
- по Чистопольской от проспекта Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева (при необходимости);
- от Адоратского до Сибирского тракта по проспекту Ямашева (при необходимости);
- от улицы Маршала Чуйкова до Чистопольской по дороге-дублеру улицы Гаврилова (при необходимости);
- от улицы Журналистов до проспекта Ямашева по улице Академика Арбузова, при движении от Журналистов (при необходимости).
Ранее сообщалось, что из-за проведения Суперкубка России по футболу перенесена дата забега «Ночная Казань».
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