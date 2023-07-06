В Казани из-за футбольных матчей 14 и 15 июля будут перекрыты ряд улиц

В Казани временно ограничат движения на ряду улиц в связи с проведением Суперкубка РФ и футбольного матча между женскими национальными сборными России и Ирана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

14 июля состоится игра между женскими национальными сборными России и Ирана, а 15 июля разыграют Суперкубок РФ петербургский «Зенит» и московский ЦСКА.

Так, с 6 утра и до 11 часов вечера 14 июля будет закрыта парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной (при необходимости).

Также с 3 часов дня и до 11 часов вечера 15 июля ограничения будут действовать на следующих участках:

от улицы Ф. Амирхана до Чистопольской по улице С. Хакима (при необходимости);

по Чистопольской от улицы Бичурина до проспекта Ямашева при движении от Бичурина за исключением съезда на улицу Ф. Амирхана в направлении улицы С. Хакима (при необходимости);

по Чистопольской от проспекта Ямашева до улицы Адоратского при движении от проспекта Ямашева (при необходимости);

от Адоратского до Сибирского тракта по проспекту Ямашева (при необходимости);

от улицы Маршала Чуйкова до Чистопольской по дороге-дублеру улицы Гаврилова (при необходимости);

от улицы Журналистов до проспекта Ямашева по улице Академика Арбузова, при движении от Журналистов (при необходимости).

Ранее сообщалось, что из-за проведения Суперкубка России по футболу перенесена дата забега «Ночная Казань».