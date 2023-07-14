«Шнур» на Арене, рекордный доход РФС и красивый футбол: что ждут от Суперкубка в Казани

В последний раз стадион «Ак Барс Арена» заполнялся под завязку чуть ли не во времена проведения чемпионата мира в 2018 году

Фото: © «Татар-информ»

Аншлаг впервые после ЧМ-2018

На игре за Суперкубок России по футболу ожидается аншлаг. К началу встречи между чемпионом страны «Зенитом» и победителем Кубка ЦСКА в Казань прибудут свыше 10 тысяч ярых фанатов этих команд. Такой ажиотаж объясняется не только игровыми интригами. Зрители на игру будут допускаться без паспорта болельщиков Fan ID, внедрение которого в чемпионате не нашло понимания у большей части любителей футбола.

Между тем стадион «Ак Барс Арена» уже очень давно не заполнялся под завязку. В последний раз подобное было чуть ли не во времена проведения чемпионата мира в 2018 году. Об этом напомнил министр спорта Татарстана Владимир Леонов на пресс-конференции в «Татар-информе». Поэтому в Казани к проведению матча за Суперкубок подошли с особым трепетом.

«Сегодня футбол – это большой праздник. У нас был опыт проведения чемпионата мира по футболу. Надо откровенно признать, мы после чемпионата мира на «Ак Барс Арене» никогда не собирали такого аншлага. Мы ожидаем полную загрузку стадиона, поэтому готовимся очень трепетно и щепетильно», – разоткровенничался Леонов в преддверии Суперкубка в Казани.

Владимир Леонов: «Мы ожидаем полную загрузку стадиона, поэтому готовимся очень трепетно и щепетильно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ажиотаж вокруг футбола сказался и на заполняемости гостиниц и отелей в столице Татарстана. И без того популярный у туристов город получил дополнительную нагрузку, из-за чего мест для ночевки практически не осталось. Министр спорта отметил, что серьезных проблем в связи с таким наплывом гостей пока удается избежать.

«Гостиничный фонд переполнен. Но это происходит вне зависимости от проведения каких-либо мероприятий. В целом каких-то “кричащих” проблем либо таких запросов на сегодняшний день не осталось. Мы их максимально сняли. Конечно, вопрос по поводу количества номерного фонда в моменте присутствует», – высказался по ситуации Леонов.

Порядок будут обеспечивать 600-700 человек

Дабы избежать каких-либо стычек во время проведения матча, организаторы Суперкубка развели активных фанатов «Зенита» и ЦСКА по двум противоположным секторам. Питерские болельщики разместятся в секторе В, а для армейцев подготовили места в секторе D. Такое разделение является привычной практикой в спортивной среде. Билеты на эти трибуны продавали сами клубы. РФС выделил «Зениту» и ЦСКА определенную квоту для их поклонников.

Дабы избежать каких-либо стычек во время проведения матча, организаторы Суперкубка развели активных фанатов «Зенита» и ЦСКА по двум противоположным секторам Фото: © «Татар-информ»

В Казани учли некоторые ошибки при проведении подобных крупных футбольных мероприятий. Поэтому планируют относиться к фанатам предельно лояльно, чтобы не провоцировать конфликты по незначительным ситуациям. По закону внутри стадиона не должны находиться правоохранительные органы. В связи с этим порядок на игре будут организовывать контролеры-распределители, а также сотрудники частных охранных предприятий. Всего же организаторы думают привлечь к работе 600-700 человек, которым предстоит контролировать происходящее на трибунах.

В вопросе отношения к фанатам у Казани сложилась не очень приятная репутация. Несколько лет назад правоохранители допустили несколько стычек с болельщиками. Считается, что в связи с этим городу долгое время не давали провести большие футбольные соревнования. В этот раз все должно пройти спокойно, хотя в мэрии и исполкоме Казани присутствует некоторая тревожность перед игрой. Так, постановлением Кабмина недавно была ограничена продажа алкоголя в день матча рядом со стадионом и близлежащими территориями.

Питерские болельщики разместятся в секторе В, а для армейцев подготовили места в секторе D Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, с обращением к приезжающим гостям выступил мэр Ильсур Метшин. Чиновник предложил болельщикам «быть вежливыми и болеть с уважением к городу и его жителям», а активную поддержку выражать только на стадионе. В целом в другие годы матчи за Суперкубок проходили в теплой атмосфере, поэтому опасения на этот счет, скорее, дежурные, чем реально имеют под собой серьезные основания.

Интриги матча: Марио Фернандес против ЦСКА и бразильцы «Зенита»

Матч между двумя лучшими командами страны априори не может быть скучным действом. Хотя у обоих коллективов есть определенные проблемы с составом. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил на пресс-конференции, что один из его лидеров – бразилец Клаудиньо может пропустить встречу за Суперкубок. Полузащитник получил травму в предсезонной игре с «Фенербахче» и готовится к сезону под наблюдением медицинского персонала. Ничего не известно про судьбу Вендела: бразильский футболист уехал по окончании прошлого чемпионата на родину и с тех пор отказывается возвращаться в Россию. У бразильца действует контракт с «Зенитом», а у Далера Кузяева он истек летом, благодаря чему полузащитник свободно отправился выступать во Францию.

Сергей Семак сообщил, что один из его лидеров – бразилец Клаудиньо – может пропустить встречу за Суперкубок Фото: © «Татар-информ»

Зато ожидается появление Марио Фернандеса. Натурализованный россиянин клятвенно заявлял еще пару лет назад, что в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) будет играть только за ЦСКА. Однако теперь он перешел в «Зенит» и свой дебютный матч за питерцев рискует провести против своей бывшей команды. Фанаты армейцев наверняка готовят ему «теплый» прием, такого предательства со стороны футболиста они стерпеть не смогли.

Между тем еще для ряда игроков «Зенита» встреча в Казани может стать последней в футболке питерской команды. На все того же Клаудиньо и его соотечественника Малкома огромный спрос за рубежом. Есть вероятность, что в ближайшее время оба будут проданы в другой клуб. Победа в Суперкубке станет отличной возможностью завершить свои выступления в России на мажорной ноте.

ЦСКА свою предматчевую тренировку проведет в Казани в пятницу. Армейцы прилетят в столицу Татарстана без некоторых своих прошлогодних лидеров. Хесус Медина сенсационно для многих перешел в стан заклятого врага – в «Спартак», а Бахтиер Зайнутдинов близок к подписанию контракта с турецким «Бешикташем». Также клуб решил не продлевать соглашение с одним из ветеранов команды Георгием Щенниковым.

Несмотря на потери, армейцы пока не спешат с приобретениями. Слабость состава уже влияет на результаты команды. В последнем своем предсезонном матче ЦСКА крупно проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:5. Но ожидать подобного разгромного поражения в Суперкубке не стоит. Тренер армейцев Владимир Федотов умеет настраивать команду на важные поединки.

Марио Фернандес клятвенно заявлял, что в Российской Премьер-лиге будет играть только за ЦСКА. Однако теперь он перешел в «Зенит» Фото: © «Татар-информ»

Самый прибыльный Суперкубок

Помимо футбольной составляющей интерес публики вызывает и развлекательная часть программы. Суперкубок в последние годы превратился в нечто большее, чем просто выявление сильнейшей команды страны. Российский футбольный союз (РФС) организует полноценное мероприятие, которое приносит в казну организаторов около 100-150 миллионов рублей. Казанский Суперкубок рискует стать самым прибыльным.

По слухам, на проведении матча в Казани РФС может заработать 200 млн рублей. Представитель союза Ирина Посиренина не стала опровергать эту информацию, но предложила дождаться окончания Суперкубка. По ее словам, в начале следующей недели коммерческий отдел РФС выступит с официальным заявлением о заработанных средствах.

Некоторую часть прибыли принесет, в том числе, продажа билетов на стадион. Интерес болельщиков поддерживается не только самим матчем «Зенита» и ЦСКА. Перед началом игры на «Ак Барс Арене» пройдет зажигательная церемония открытия. Перед зрителями выступят звезды российской эстрады. В частности, группа «Ленинград» исполнит свою легендарную песню «WWW», а «Монгол Шуудан» исполнит композицию «Москва» на стихи поэта Сергея Есенина. Кроме этого, выступят DJ Smash и популярная инди-певица Тося Чайкина. Всего церемония открытия может занять около 30 минут.

Суперкубок в последние годы превратился в нечто большее, чем просто выявление сильнейшей команды страны Фото: © «Татар-информ»

Сами мероприятия, посвященные Суперкубку, стартовали еще накануне. Трофей, вручаемый победителям, отправился в турне по городам Татарстана. Вместе с кубком на встречу с любителями футбола отправились амбассадоры Суперкубка. Ими стали известные в прошлом российские футболисты, в частности Андрей Аршавин, Руслан Нигматуллин, Сергей Широков, Алексей Игонин, и другие. Трофей будет выставлен в знаковых местах Нижнекамска, Набережных Челнов и Казани, а также придет на прямые эфиры радиостанций и телеканалов.

Ожидается, что на матче будут присутствовать первые лица республики и несколько федеральных чиновников. Накануне на пресс-конференции Владимир Леонов сообщил о приезде в Казань главы «Дом.РФ» Виталия Мутко, министра спорта РФ Олега Матыцина, первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова, министра строительства РФ Ирека Файзуллина и других. Суперкубок стартует после гимна в исполнении татарстанской певицы, финалистки шоу «Голос» Эльмиры Калимуллиной. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00.