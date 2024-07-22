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Общество 22 июля 2024 21:29

В Чистополе спасли выпавшего из гнезда птенца стрижа

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В Чистополе спасли выпавшего из гнезда птенца стрижа
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам

В Чистополе спасли и выхаживают упавшего из гнезда птенца стрижа. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Жительница татарстанского города, выгуливая собаку во дворе дома, заметила маленького стрижа, который выпал из гнезда. Он прыгал у дерева и не мог взлететь.

Горожанка обратилась к сотрудникам заказника «Чистые луга» за помощью. Они осмотрели малыша и не нашли внешних повреждений.

Теперь за маленьким стрижом наблюдают специалисты, которые его откармливают и отпаивают. Птенец быстро набирается сил. Как только он встанет на крыло, его отпустят в естественную среду обитания, уточнили в ведомстве.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что врачи Чистопольской ЦРБ спасли выпавших из гнезда птенцов чижа.

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#госкомитет рт по биоресурсам #птицы
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