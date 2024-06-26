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Врачи Чистопольской ЦРБ спасли выпавших из гнезда птенцов чижа
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Выпавших из гнезда птенцов чижа обнаружили врачи Чистопольской ЦРБ.
Как сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам, медики обратились за помощью к сотрудникам природного заказника «Чистые луга». Специалисты приехали, осмотрели четырех пернатых и взяли их под наблюдение. Немного окрепнув и отдохнув, птенцы самостоятельно улетели.
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