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Общество 26 июня 2024 14:49

Врачи Чистопольской ЦРБ спасли выпавших из гнезда птенцов чижа

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Выпавших из гнезда птенцов чижа обнаружили врачи Чистопольской ЦРБ.

Как сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам, медики обратились за помощью к сотрудникам природного заказника «Чистые луга». Специалисты приехали, осмотрели четырех пернатых и взяли их под наблюдение. Немного окрепнув и отдохнув, птенцы самостоятельно улетели.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет по биоресурсам рт
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