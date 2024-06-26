Врачи Чистопольской ЦРБ спасли выпавших из гнезда птенцов чижа

Выпавших из гнезда птенцов чижа обнаружили врачи Чистопольской ЦРБ.

Как сообщают в Госкомитете РТ по биоресурсам, медики обратились за помощью к сотрудникам природного заказника «Чистые луга». Специалисты приехали, осмотрели четырех пернатых и взяли их под наблюдение. Немного окрепнув и отдохнув, птенцы самостоятельно улетели.