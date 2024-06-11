В Чистополе спасли выпавшего из гнезда совенка краснокнижной ушастой совы

В Чистополе экологи спасли выпавшего из гнезда совенка краснокнижной ушастой совы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.

Неравнодушная местная жительница в одной из лесопосадок города увидела выпавшего из гнезда совенка краснокнижной ушастой совы. Чтобы его спасти, она обратилась за помощью к сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам.

Специалисты незамедлительно выехали к пернатому, осмотрели его. Птенец с боевым характером, хорошо себя чувствует и имеет отменный аппетит. Его тело пока еще без перьев и покрыто плотным пушком. Поскольку совенок еще совсем мал, он останется под наблюдением специалистов.

Фото: © Госкомитет РТ по биоресурсам

В ведомстве указали, что ежегодный «птицепад» начинается в мае-июне. Птенцы покидают родительские гнезда, учатся летать и жить самостоятельно. В это время неравнодушные граждане пытаются спасать маленьких пернатых, несут их домой. Но делать это не нужно. Если слеток прыгает рядом с проезжей частью, площадкой для выгула собак или детской площадкой, то лучше аккуратно перенести его к ближайшим кустам или деревьям, либо посадить на ветку: родители найдут его.