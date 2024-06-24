В Чистополе двух совят по кличке Тутти и Фрутти вернули на волю

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В Чистополе сотрудники заказника «Чистые луга» вернули в естественную среду обитания двух птенцов ушастой совы, которых назвали Тутти и Фрутти. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Совята почти две недели жили в просторном вольере, где учились самостоятельно добывать себе пищу и охотиться. Перед возвращением на волю птицы прошли необходимую адаптацию.

«Сегодня пернатые обрели свой новый дом в одном из лесов района. В нем совятам будет максимально комфортно жить своей взрослой самостоятельной жизнью», – отметили в госкомитете.

Ранее в Чистополе экологи спасли слетка ушастой совы от нападения собак.