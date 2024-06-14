В Чистополе спасли совенка, выпавшего из гнезда

В Чистополе экологи спасли слетка ушастой совы от нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Лежащего на земле совенка заметили в одном из парков. Малыш в любой момент мог стать легкой добычей кошек или бродячих собак. Горожане не смогли оставить кроху в беде и обратились к сотрудникам Госкомитета РТ по биоресурсам.

Специалисты выехали к пернатому и осмотрели его. Состояние слетка опасений не вызывает, внешних повреждений не обнаружено. Из-за юного возраста совенок пока не может летать.

Сейчас птенец находится под наблюдением специалистов. Отмечается, что малыш довольно активен и привыкает к новой обстановке. Как только совенок будет готов к самостоятельной жизни, его выпустят в естественную для него среду обитания.