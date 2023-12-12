РБК: В список доверенных лиц Путина войдут Михалков, Гергиев и Shaman

Состав доверенных лиц Владимира Путина на выборах Президента России обновится примерно на 40% по сравнению с предыдущей кампанией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Один из собеседников рассказал, что новшеством станет появление в списке доверенных лиц военкоров. В их числе будет военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, рассматриваются кандидатуры Александра Сладкова (ВГТРК) и Семена Пегова (основатель проекта WarGonzo).

Список пополнят представители организаций, появившихся после начала спецоперации: государственного фонда «Защитники Отечества» и Комитета семей воинов Отечества.

По словам одного из источников, в число доверенных лиц войдут также представители волонтерского движения.

Традиционно среди доверенных лиц будут деятели культуры: режиссер Никита Михалков, артисты Михаил Боярский и Сергей Безруков, гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, ректор Театрального института имени Щукина Евгений Князев, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, певец Shaman, худрук и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет.

«Пока только знаю, что войду в инициативную группу по выдвижению», — рассказал военкор Александр Коц, к которому агентство обратилось за комментарием. Александр Сладков также сказал, что пока предложения стать доверенным лицом не получал.

Евгений Князев отметил, что ему «никто не говорил» об этом, но если предложение стать доверенным лицом поступит, то он согласится.

В пресс-службе Эрмитажа соответвующий вопрос касательно Михаила Пиотровского отказались прокомментировать. Остальные потенциальные доверенные лица также не предоставили комментариев РБК.