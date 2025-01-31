В центре Казани отреставрируют историческое здание СИЗО-1

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В столице Татарстана отреставрируют построенный в XIX веке комплекс Тюремного замка, который сейчас занимает СИЗО-1. Акт государственной историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Строительство комплекса Тюремного замка (расположенного по адресу: ул. Япеева, 16) началось в 1807 году по проекту казанского губернского архитектора Якова Шелковникова. Отдельные строения возводились и перестраивались на протяжении всей первой половины XIX века. Некоторые архитектурные изменения производились и позднее.

Изначально замок был рассчитан на содержание 100 заключенных (хотя их могло быть и больше), но после Октябрьской революции лимит вырос больше чем в десять раз. Официально СИЗО-1 с лимитом содержания 800 человек было создано в 1964 году.

Состав ансамбля Тюремного замка в различных документах отличается. Согласно приказу Комитета РТ по охране ОКН от 12 декабря 2024 года, он включает главный корпус, северо-западный корпус (часть корпуса №2), контору, церковь и караульную (часть административного корпуса), кухню, пекарню и столовую (часть административного корпуса). Некоторые постройки были утрачены полностью (например, дом священника и смотрителя), другие – частично.

Комплекс признан памятником архитектуры, он находится в охранной зоне Казанского Кремля, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«В целом большая часть построек на территории Тюремного замка находится в неудовлетворительном состоянии, в том числе и сохранившиеся исторические здания: северо-западный корпус; здание конторы, церкви и караульной; кухня, пекарня, столовая и главный корпус, которые в силу сохранившегося с XIX в. архитектурного облика и связанной с ними богатой истории требуют проведения комплексных работ по сохранению», – констатируется в экспертизе.

СИЗО-1 должен переехать в новое здание на улице Гудованцева в Авиастроительном районе Казани, рассчитанное на 1000 мест. Под следственный изолятор отведен участок площадью 15 гектаров. На нем будут располагаться КПП, административное здание и шесть режимных корпусов (в том числе для женщин и несовершеннолетних). Предусмотрен отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий. Также на территории разместятся корпус кинологической службы и городок для подготовки личного состава изолятора.

В прошлом году строительство нового СИЗО Раис Татарстана Рустам Минниханов обсуждал с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым.