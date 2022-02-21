На смену Тюремному замку: в Казани построят новый СИЗО

В УФСИН по РТ ожидаются крупные преобразования, которые затронут систему следственных изоляторов. СИЗО №1, находящийся в историческом центре Казани, в 2026 году переедет в новое современное здание в Авиастроительном районе. ИА «Татар-информ» выяснило детали нового проекта.

Эдуард Хиалеев на заседании коллегии УФСИН по РТ сообщил, что в этом году начнется строительство нового СИЗО, рассчитанного на тысячу человек Фото: © ИА «Татар-информ»

В новом СИЗО будут содержаться и мужчины,и женщины, и подростки

О том, что в Казани появится новый следственный изолятор, рассчитанный на тысячу человек, говорят уже не первый год. Недавно стало известно, что его строительство начнется в этом году. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

Вопрос строительства нового СИЗО в Казани поднимался вновь во время подписания трехстороннего соглашения, в нем приняли участие министр юстиции России Константин Чуйченко, директор ФСИН РФ Аркадий Гостев и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Соглашение направлено на сотрудничество и развитие уголовно-исполнительной системы России до 2030 года. Строительство нового СИЗО в Казани добивались несколько лет, ведь все действующие сегодня в республике изоляторы перенаселены.

«Те условия, которые были созданы в свое время, уже изжили себя. Некоторые здания, вернее три наших изолятора, построены в 1800-х годах» Фото: © ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день в изоляторах содержатся более двух тысяч человек – перелимит составляет около десяти процентов. Помимо этого, те условия, которые были созданы в свое время, уже изжили себя. Некоторые здания, вернее три наших изолятора, построены в 1800-х годах», – отметил начальник УФСИН России по РТ.

Новый следственный изолятор будет оснащен новейшими технологиями и отвечать всем требованиям безопасности. В нем появятся залы для судебных заседаний, помещения для адвокатов, кабинеты для сотрудников прокуратуры и Следственного комитета. В новом здании будут созданы все условия для комфортного пребывания и сотрудников, и арестованных, и осужденных, на человека будет приходиться по 4 квадратных метра.

«Человеческие условия нужны всем, даже преступникам. Чем больше будут площади для осужденных, тем будет лучше» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Я считаю, что человеческие условия нужны всем, даже преступникам. Чем больше будут площади для осужденных, тем будет лучше. Им так же нужна горячая вода, к примеру. В новое СИЗО будут свозить не только следственно-арестованных мужчин, но и женщин, несовершеннолетних и больных», – добавил Эдуард Хиалеев.

На данный момент известно, что изолятор будет находиться в Авиастроительном районе Казани. Его строительство должны завершить в 2026 году. В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось изображение проекта, благодаря которму уже сейчас можно представить, как будет выглядеть новый СИЗО.

В распоряжении ИА «Татар-информ» появился проект, уже сейчас можно представить, как будет выглядеть новый СИЗО

Новый СИЗО на смену Тюремному замку

Новый изолятор станет заменой действующему СИЗО №1, которому уже более двухсот лет. Он был построен по проекту казанского архитектора Якова Шелковникова в 1807 году и был рассчитан на 250 человек. Тюремный замок – именно так тогда называли здание на улице Япеева.

СИЗО №1 построен по проекту казанского архитектора Якова Шелковникова в 1807 году и был рассчитан на 250 человек Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Казанский тюремный замок известен тем, что сюда были помещены участники так называемого казанского заговора, который организовали офицеры-поляки и члены революционного кружка, которые были студентами Казанского университета. Заговорщики планировали поднять крестьянское восстание, захватить арсеналы Ижевского завода, пороховой завод и, вооружившись, идти на Москву», – говорится на сайте УФСИН России по РТ.

В 1964 году здание было переоборудовано под СИЗО. Здесь содержали главарей казанских криминальных группировок и других опасных преступников, некоторые из них были приговорены к высшей мере наказания. Именно здесь когда-то приводили в исполнение смертные приговоры.

Сегодня в СИЗО №1 могут содержаться порядка 400 человек, в том числе 112 несовершеннолетних. В здании был проведен ремонт, при этом его внешний архитектурный облик был сохранен, поскольку оно представляет историческую ценность.

Сегодня в СИЗО №1 могут содержаться порядка 400 человек, в том числе 112 детей Фото: © ИА «Татар-информ»

«Здание, в котором находится СИЗО №1, является памятником архитектуры и находится в охранной зоне Казанского кремля, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», – рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

После того как изолятор переедет в новое здание, старое планируют передать республике.

СИЗО №2 останется в здании Макарьевской церкви?

Что будет с казанским СИЗО №2 – вопрос так и остается пока открытым. Напомним, что второй следственный изолятор располагается в здании Макарьевской церкви. В 1936 году храм был закрыт и переоборудован под Пересыльную тюрьму, а в 1963 году под следственный изолятор.

Второй следственный изолятор располагается в здании Макарьевской церкви. В 1936 году храм был закрыт и переоборудован под Пересыльную тюрьму, а в 1963 году под следственный изолятор Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Здание примечательно тем, что во время изучения Макарьевской церкви под двухэтажной надстройкой времен СССР исследователи обнаружили утраченный старинный храм.

«Перед революцией 1917 года в Казани функционировало 67 храмов и 37 часовен. На сегодняшний день осталось около десятка старинных церквей. Остальные разрушены или остаются недействующими. Одной из таких церквей, по-прежнему использующихся не по назначению, является церковь, освященная во имя преподобного Макария Желтоводского, Унженского и Свияжского чудотворца», ­– рассказывал в одном из интервью ИА «Татар-информ» историк-краевед, доцент кафедры общей и церковной истории Казанской православной духовной семинарии Анатолий Елдашев.

Когда-то храм был визитной карточкой города. Его построили в 1712 году возле пристани Адмиралтейской слободы, церковь встречала прибывающие суда. Сейчас эта улица называется Большая. Храм сохранил свои внешние очертания: узорная кладка, арочные окна и полуколонки, правда, некоторые окна заколочены досками, остальные частично открыты и служат форточками, купола и колокольня давно разрушены.

Когда-то храм, в котором сейчас расположен СИЗО №2, был визитной карточкой города. Его построили в 1712 году возле пристани Адмиралтейской слободы, церковь встречала прибывающие суда Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На сегодняшний день в СИЗО №2 могут находиться порядка 600 человек. Он включает в себя три мужских корпуса и один женский. Здесь содержат и беременных арестанток, здесь же могут находиться и женщины с маленькими детьми.

Многие годы РПЦ пытается вернуть здание храма, и, казалось бы, строительство нового СИЗО должно решить вопрос, но, по всей видимости, решения относительно второго изолятора пока нет.

«Церковь Макария Унженского и Желтоводского – это один из красивейших храмов, он всегда был визитной карточкой города» Фрагмент фотографии Филда Уильяма Осгуда, 1931 г. Источник: sobory.ru / shritt

«Церковь Макария Унженского и Желтоводского – это один из красивейших храмов, он всегда был визитной карточкой города. Когда проходили суда, было ясно видно, что это храм, а сейчас он весь в колючей проволоке и разрушенный. Поэтому надо, чтобы все становилось на свои места – храм должен быть храмом. Нужно возвращать его ровно, спокойно, без драки. Будем обсуждать», ­– объяснял свою позицию ИА «Татар-информ» митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Церковь Макария Унженского и Желтоводского – один из самых крупных сохранившихся исторических храмов Казани. В епархии подчеркнули, что, согласно существующему закону, все церковное имущество, находящееся в распоряжении следственных изоляторов и тюрем, должно быть возвращено РПЦ к 2030 году.