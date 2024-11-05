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Минниханов посетил строящееся СИЗО в Казани, его откроют в 2025 году
Раис Татарстана Рустам Минниханов проверил ход строительства нового следственного изолятора. СИЗО возводят в Казани на улице Гудованцева.
Как сообщает пресс-служба руководителя республики, объект хотят сдать в эксплуатацию в 2025-м. Площадь участка – 15 гектаров. На участке располагаются КПП, административное здание, 6 режимных корпусов, в том числе для женщин и несовершеннолетних. Имеется отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий с прачечной, кухней, столовой, гаражом, а также продовольственный и вещевой склады.
На территории СИЗО строят корпус кинологической службы и городок для подготовки личного состава изолятора. Здесь для тренировки будет создана полоса препятствий, площадка для строевой подготовки и спорткорпус для сотрудников, где будут тир, тренажерный зал и зал для борьбы.
Вместимость нового казанского изолятора – 1 тыс. мест.
Минниханов, обойдя объект, отметил положительную динамику в части сроков выполнения строительно-монтажных работ.
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