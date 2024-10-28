В 2025 году СИЗО-1 в Казани съедет из исторического тюремного комплекса на Япеева

Следственный изолятор №1 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан в 2025 году освободит комплекс исторических зданий казанского острога. Он расположен в центре города, на улице Япеева, 16 – напротив Музея Толстого и недалеко от Казанского Богородицкого монастыря. Об этом на презентации концепции будущего музея упомянула его руководитель Лия Бушканец.

«Тюрьму обещают выселить в 2025 году», – сказала Бушканец.

Она подчеркнула, что таким образом среда вблизи музея, который планируется реализовать в столице Татарстана к 2028 году – 200-летию великого русского классика, – станет более благоприятной.

Комплекс зданий исправительной системы был построен в Казани по указу Екатерины II в 1807 году. Четыре из пяти его корпусов отнесены к архитектурным памятникам (за исключением корпуса №3, который был построен в 2006 году). О необходимости комплексной реставрации объекта культурного наследия в течение нескольких лет заявляла известный в Казани архитектор-реставратор, член Татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, а в последствии его председатель Фарида Забирова.

В 2022 году начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил о том, что для СИЗО-1 построят новое здание на 1000 человек в Авиастроительном районе Казани.

В августе нынешнего года заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант внутренней службы Рустам Степаненко проверил ход строительства нового СИЗО в Казани на улице Гудованцева. Он встретился с Рисом Татарстана Рустамом Миннихановым, остался удовлетворен сроками выполнения строительно-монтажных работ, которые, как тогда сообщалось на официальном сайте Раиса РТ, планируют завершить к 2025 году.