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Минниханов обсудил с директором ФСИН строительство нового СИЗО в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с директором Федеральной службы исполнения наказаний Аркадием Гостевым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
В ходе беседы, состоявшейся в Доме Правительства РТ, стороны затронули вопросы сотрудничества Кабинета Министров региона и ФСИН. Речь шла о социальной адаптации и реабилитации осужденных, развитии производственного сектора в исправительных учреждениях и взаимодействии в сфере постпенитенциарной пробации.
Отдельно Раис РТ и директор ФСИН обсудили ход строительства нового следственного изолятора, расположенного на улице Гудованцева в Казани. Объект рассчитан на 1000 мест. СИЗО предполагается сдать в эксплуатацию в 2025 году.
Кроме того, Аркадий Гостев вручил Рустаму Минниханову почетную грамоту Федеральной службы исполнения наказаний за заслуги в оказании помощи при выполнении задач, возложенных на уголовно-исполнительную систему России. В беседе принял участие начальник Управления ФСИН России по РТ Эдуард Хиалеев.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что под следственный изолятор отведен участок площадью 15 гектаров. На нем будут располагаться КПП, административное здание и шесть режимных корпусов (в том числе для женщин и несовершеннолетних). Предусмотрен отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий. Также на территории разместятся корпус кинологической службы и городок для подготовки личного состава изолятора.
После завершения строительства нового следственного изолятора СИЗО-1 съедет из исторического тюремного комплекса на улице Япеева.
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