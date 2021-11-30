Глава Центра Гамалеи: В России не нужно сокращать срок ревакцинации из-за нового штамма

Вакцина «Спутник V» помогает поддерживать более высокие титры антител, чем другие препараты, поэтому сокращать срок ревакцинации из-за нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 не придется. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает РИА Новости.

Ранее в Минздраве Великобритании объявили о намерении уменьшить срок между основным курсом вакцинации от коронавируса и ревакцинацией с шести до трех месяцев.

Гинцбург отметил, что в России принятие таких мер пока не требуется. «„Спутник V“ дает больший спектр антител, чем другие вакцины, поэтому думаю, что нам не придется это делать. Кроме того, навряд ли антиген резко изменится», — сказал он.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».