В Челнах пересмотрели цены на проездные по обновленной маршрутной сети

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В Набережных Челнах пересмотрели цены в сторону уменьшения на проездные билеты по обновленной маршрутной сети. В продажу они поступят 1 февраля. Об этом на прошедшей онлайн пресс-конференции, посвященной обновленной маршрутной сети, сообщил сити-менеджер исполкома Автограда Фарид Салахов.

Так, по поручению мэра Челнов Наиля Магдеева и с учетом мнения горожан выработаны три вида проездных билетов. Безлимитный, действующий на двух видах транспорта — в автобусах и трамваях, будет стоить 2,4 тыс. рублей. Ранее исполком планировал установить цену на этот вид проездного билета в 3,6 тыс. рублей.

Безлимитный проездной, действующий только на трамвай, обойдется горожанам в 1,6 тыс. рублей — его цена стала ниже на 800 рублей. Лимитированный проездной на оба вида транспорта можно будет купить за 1,8 тыс. рублей. По этому проездному горожане смогут совершить 50 поездок.

Первые два вида проездных будут действовать с момента пополнения в течение 30 дней, третий вид — с первого числа по последний день месяца.

Салахов напомнил, что активная работа по обновлению маршрутной сети Набережных Челнов проводится с декабря 2024 года.

Подробнее о транспортной реформе в Автограде читайте в статье «Татар-информа» «Не надо делать трагедию»: Магдеев ответил критикам новой схемы транспорта Челнов.