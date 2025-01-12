В Челнах из-за обращений горожан изменили ряд автобусных маршрутов

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Власти Набережных Челнов изучили обращения горожан и решили изменить схемы движения ряда автобусных маршрутов с учетом как этих просьб, так и практики работы общественного транспорта с начала года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

В частности, маршруту №7 возвращено прежнее название — №22, а маршрут №13 опять будет заезжать на улицу 40 лет Победы, как это было прежде.

В свою очередь маршрут №26 продолжит работу, но схема его движения изменится — его закольцуют. «<...> то есть он не заезжает на [остановку] „Мясокомбинат“, а едет до остановки „ДК „Энергетик“, разворачивается, не доезжая до остановки „Парк культуры“, по улице Гостева доезжает до проспекта Фоменко и далее по старому варианту движения выезжает на остановку „Пединститут“», — пояснила пресс-секретарь мэра.

Маршрут №4/6 теперь будет следовать до улицы Абдуллы Алиша, заезжать на Московский проспект, а затем по Автозаводскому проспекту ехать на улицу Шамиля Усманова. Таким образом, маршрут №4 заезжает на улицу Шамиля Усманова, а маршрут №6 едет в обратном направлении.

«<...> остальные маршруты продолжат курсировать в рамках измененной маршрутной сети», — подчеркнула Мухаметзянова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах возникшую после изменения маршрутной сети проблему пересадок хотят решить с помощью безлимитных проездных.

Схемы движения: t.me/rimmachelny/.