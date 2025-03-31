В Челнах начали создавать музей Героя России Сергея Чебнёва

В Набережных Челнах началось увековечивание памяти Героя России Сергея Чебнёва, проявившего героизм в ходе специальной военной операции. Об этом на аппаратном совещании доложил замруководителя исполкома Винер Харисов.

«С целью формирования у учащихся представления о героизме как о многогранном понятии средней общеобразовательной школе № 56 присвоено имя Героя России. Начата работа по созданию музея, активистами школы создан видеоролик и презентация для проведения уроков мужества. Запланирована установка бюстов Героя на территории школы и в парке Победы», – доложил спикер.

Напомним, Чебнёв руководил обороной стратегически важного населенного пункта Малая Локня, который в течение 12 дней удерживали российские военные, не позволяя противнику продвинуться дальше.

Ему было 45 лет. За подвиг, благодаря которому удалось остановить наступление украинских войск, офицеру посмертно присвоили звание Героя России.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.