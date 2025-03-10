Жена Героя России Чебнёва: «Говорил, что будет носить на руках, когда вернется»

Комбат Сергей Чебнёв совершил подвиг ценой собственной жизни: в Курской области он не дал своим сослуживцам попасть в окружение. Звезду Героя за него получила супруга. Ольга рассказал «Татар-информу» о жизни своего Героя, о работе с без вести пропавшими и встрече с Путиным.





Сергей Чебнев с позывным Отмель стал 26-м Героем России среди выпускников танкового училища

Фото: vod-str.ru

Не дал своим бойцам попасть в окружение

Подполковник, командир первого батальона 9-го мотострелкового полка Сергей Чебнёв с позывным Отмель стал 26-м Героем России среди выпускников танкового училища. 6 марта Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» его вдове, Ольге Чебнёвой. В этот день герою должно было исполниться 46 лет.

Его жена на момент нашего звонка только вернулась из Москвы в Калининград, где живет с детьми. У них с супругом уже взрослые сын и дочь и еще один сын-второклассник. Ольга призналась, что устала после насыщенной событиями поездки. Тем не менее нашла время для общения с «Татар-информом» и рассказала о своем муже.

«Золотую Звезду» Сергею Чебнёву присвоили за бои в Курской области в августе 2024 года. 6 августа вражеские войска вторглись на территорию Курской области. Тогда начались ожесточенные бои, нашим военным удалось остановить врага на территории Суджанского района. ВСУ не оставляли попытки прорваться к стратегически важному населенному пункту Малая Локня, через который проходила дорога к Курской АЭС, ставшей целью врага. В боях за населенных пункт участвовал комбат Чебнёв. Командуя личным составом трех полков различного подчинения, он 12 дней держал оборону населенного пункта.

6 марта Президент России Владимир Путин вручил «Золотую Звезду» Ольге Чебнёвой. В этот день герою должно было исполниться 46 лет Фото: kremlin.ru

18 августа 2024 года Сергей Чебнёв возглавил контратаку штурмовой группы. Тогда бойцы чуть не оказались в окружении, но комбат решился на прорыв. В бою он получил ранение, но остался прикрывать своих подчиненных. А 20 августа попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, которые не оставили ему шансов. Тело героя до сих пор не удалось предать земле.

Своим подвигом подполковник вывел бойцов из окружения, задержал наступление врага и дал возможность нашим войскам перебросить резервы.

Память о Сергее Чебнёве будет увековечена в Набережных Челнах

Ранее Сергей Чебнёв уже был награжден медалями Суворова и «За отвагу» за бои в 2022-2023 годах. Но его супруга Ольга узнала об этих подвигах только после гибели мужа. Наш разговор мы начали с воспоминаний о детстве и семье героя.

«Сергей родился в Рыбно-Слободском районе, позже с семьей переехал в Набережные Челны, там он окончил школу. Отец его работал на заводе “КАМАЗ”, мать на литейном заводе. Они оба рано вышли на пенсию, потому что трудились на вредном производстве. Свекровь до сих пор живет в Челнах, свекра, к сожалению, уже не стало», – поделилась Ольга.

На днях мать героя навестил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев Фото: nabchelny.ru

На днях мать героя навестил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Сегодня на совещании в мэрии города он заявил, что память о Сергее Чебнёве будет увековечена. Мужество, героизм и верность воинскому долгу, проявленные офицером, навсегда останутся в памяти родных, товарищей по оружию и всех жителей Татарстана, подчеркнул он.

«В ближайшее время будут оформлены все необходимые документы, а также начнется работа над созданием бюста Сергея Чебнёва, который установят в парке Победы, рядом с памятниками Героям Советского Союза, павшим в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, мемориальный бюст появится и на территории школы №56, чтобы каждое новое поколение учеников знало и помнило о подвиге выпускника, ставшего Героем России», – пообещал Магдеев.

Глава Автограда также рассказал, что родные Сергея Чебнёва – его мама и сестра – по-прежнему живут в Челнах. В преддверии 8 Марта они дали согласие на присвоение имени Героя России средней школе №56, где он учился. Этот вопрос также согласован с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Фото: из семейного архива Чебнёвых

«Наверное, как и многие мальчишки, он был вдохновлен фильмом «Офицеры»

Нам же супруга Чебнёва рассказала, что еще в детстве будущий герой решил стать военным, поэтому после окончания школы сразу же подал документы в Казанское танковое училище.

«Наверное, как и многие мальчишки, он был вдохновлен фильмом “Офицеры”. Ему нравилась форма, позиция военнослужащего: честь, достоинство, уважение», – рассказывает Ольга.

Сергей еще в танковом училище проявил свои командные навыки, был заинтересован в общем успехе, много занимался дополнительно.

«Он был безотказный, всегда всем помогал. Все помнят его улыбку, потому что он улыбался всегда. Видел в людях только положительные качества. У него была такая позиция, что плохих людей нет. И у него была особенность, которая редко присуща командирам: он знал всех своих подчиненных не только по имени и фамилии, он знал все про их семьи, знал все их проблемы, помогал, если что-то нужно было решить, иногда даже в ущерб себе», – рассказывает она.

После окончания школы Сергей сразу же подал документы в Казанское танковое училище Фото: из семейного архива Чебнёвых / nabchelny.ru

«Вчера я перечитывала его сообщения и расплакалась, до сих пор тяжело читать»

Будущий Герой учился на четвертом курсе, когда познакомился с Ольгой.

«Моя подруга вышла замуж за курсанта танкового училища, и в кругу моего общения появились военные. Тогда я училась в финансовом университете, работала там же лаборантом и подрабатывала написанием курсовых. Танкисты часто обращались ко мне за помощью. И вот как-то раз я пришла на КПП, а Сергей был дежурным», – вспоминает жена героя.

Поженились они очень быстро – со дня знакомства и до свадьбы не прошло и года. Ольга говорит, что они сразу полюбили друг друга, поэтому не стали тянуть время.

«Мы с ним внешне очень похожи. Когда я приходила к нему, все думали, что я его сестра. У нас было очень много общего с первых дней знакомства: мы оба много читали, и нам было о чем поговорить, было много общих интересов. У нас даже не было каких-то раздумий о том, чтобы пожениться или нет. Мы и повенчались сразу после свадьбы. Он постоянно говорил и писал мне. Вчера я перечитывала его сообщения и расплакалась, до сих пор тяжело читать», – призналась она.

Будущий Герой учился на четвертом курсе, когда познакомился с Ольгой Фото: из семейного архива Чебнёвых / nabchelny.ru

Ровно год назад, на 8 Марта, герой писал супруге: «Я выбрал тебя на всю жизнь».

«Все 24 года нашей совместной жизни он говорил, что сделал правильный выбор, у него никогда не было сомнений по поводу меня», – поделилась Ольга.

Она поделилась видео, в котором муж передавал ей привет через сослуживцев. Записано оно было прошлой весной.

«Оль, привет! Со мной все хорошо, очень скучаю по тебе. Очень вас люблю. Воюем как можем. Я буду носить тебя на руках, как и обещал, когда вернусь», – говорит Сергей Чебнёв в сообщении супруге.

«Сын решил стать военным после рассказов отца о службе»

Возвращаясь к разговору о первых годах совместной жизни, Ольга рассказала, что после выпускного в 2001 году мужа отправили служить в Калининград. Так Ольга покинула родную Казань и отправилась вслед за возлюбленным.

«В Калининграде он прослужил до 2013 года, затем в 2013-2014 годах, в период проведения Универсиады, он был комендантом Казани. После этого нас отправили в поселок Ясный Оренбургской области, и последние два года службы мы провели в городе Борзя Зайбальского края», – поделилась она.

После выхода на пенсию семья вернулась в Калининград. Здесь они купили дом. Чебнёвы погрузились в домашние хлопоты, стали много заниматься домом, хозяйством и старались почаще выезжать на природу с детьми.

В 2013 году, когда мы жили в Казани, приучились ездить на Голубые озера, закалялись там, плавали в любое время года. В Калининграде эту традицию забросили, здесь нет таких озер», – отметила Ольга.

Старший сын Игорь тоже решил стать военным после рассказов отца о службе Фото: из семейного архива Чебнёвых

«Наш старший сын Игорь тоже окончил танковое училище. Он тоже решил стать военным после рассказов отца о службе. Сейчас ему 22 года, он служит в том же отделении, что и Сергей, в Калининградской области, так совпало», – рассказала она.

Фото: из семейного архива Чебнёвых

Дочь Евгения тоже получила образование в Казани – недавно она окончила художественное училище имени Фешина. Сейчас она уже вернулась в Калининград, преподает в школе ИЗО и 3D-моделирование. Младшему сыну Николаю 8 лет, он учится во втором классе, а кем станет, когда вырастет, пока еще не решил.

«Пусть пока наслаждается детством. У меня двое военных в семье, надо понимать, что это не просто. Владимир Владимирович Путин подарил ему очень хороший подарок – автограф и инкрустированную саблю. Я не рискнула перевозить ее с собой самолетом, поэтому мы ждем, когда ее нам доставят. Старшим детям тоже достались подарки от Президента, но о них я не могу сказать», – рассказала Ольга.

Дочь Евгения недавно окончила художественное училище им. Фешина. Младшему сыну Николаю 8 лет, он учится во втором классе Фото: из семейного архива Чебнёвых

«Их батальон параллельно с «Ахматом» участвовал в самых жестких сражениях»

Когда началась СВО, Сергей сам вызвался на фронт и осенью 2022 года, вместе с другими мобилизованными отправился в зону боевых действий.

«Я понимала, что он военный, отговаривать не стала. Это его решение, он взрослый человек со своими принципами и что-то говорить было бесполезно», – уверена она.

О своих подвигах он не рассказывал близким, берег их нервы.

«Те, кто на СВО, часто не рассказывают о том, что происходит на передовой. У них не принято. Даже когда они идут на передок, у них не принято сообщать об этом кому-то, чтобы родственников не беспокоить. Ну и к тому же это секретная информация. Сослуживцы рассказывали, что он был в Авдеевке, под Бахмутом он себя проявил. Под Харьковом, в населенном пункте Глубокое, в мае он со своим батальоном прорыв совершил. Когда они зашли в Курскую область, он позвонил мне и сказал, что они вышли на ротацию и помыться. Я перечитывала нашу переписку за то время, он писал как обычно «Доброе утро» и «Спокойной ночи». Я даже не знала, что они были в окружении», – обратила внимание Ольга.

Она отметил, что про батальон мужа никто не писал, первым о них рассказал журналист Александр Коц. Уже потом об этих бойцах стали писать СМИ. Их батальон параллельно с «Ахматом» участвовал в самых жестких сражениях, добавила она.

«Про семью Владимир Владимирович много спрашивал. Говорили об обстановке в мире и про СВО»

После гибели Сергея, опеку над Чебнёвыми взял «Народный фронт». Активисты этого движения как раз и организовали встречу с Владимиром Путиным.

«Без камер мы много о чем говорили. И на личные темы, и про семью Владимир Владимирович много спрашивал. Говорили об обстановке в мире и про СВО. Мы долго разговаривали. Это было неформально общение: он шутил, разговаривал просто, чисто по человечески без каких либо сложностей», – поделилась жена Героя.

Говорили и о том, что тело героя до сих пор не удалось придать земле. Только 6 марта суд признал его погибшим. Занимаясь этим вопросом Ольга невольно стала помогать другим, кто попал в такую же ситуацию. Так она стала членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

«После беседы мы вместе с Президентом поехали в фонд “Защитники Отечества” и вместе с Анной Цивилевой поговорили о проблеме без вести пропавших. Это очень сложно, каждая ситуация рассматривается отдельно. Статус “без вести пропавшего” неоднозначный, нужно решать очень много моментов», – говорит жена героя.

Она отметила, что Владимир Путин проявил заинтересованность в решении этого вопроса.

«Мы долго разговаривали. Это было неформально общение: он шутил, разговаривал просто, чисто по человечески без каких либо сложностей» Фото: kremlin.ru

«Когда кому-то помог, кого-то нашел испытываешь нечто вроде эйфории»

«Ко мне часто приходят люди с просьбой помочь, но мы иногда ничего не можем сделать. Нужно менять порядок признания погибшим на законодательном уровне. Я знаю, что 20 декабря Путин принял решение о соцвыплате родным без вести пропавших и тех, кто в плену, но она будет составлять лишь прожиточный минимум. Но помимо этого люди хотят получить информацию о своих родных», – объясняет она.

Ольга признается, что роль общественника ей не очень подходит, но раз люди сами приходят к ней и просят о помощи, будет стараться помогать и включаться в процесс.

«Я ни разу не общественник, но с другой стороны, это спасает от плохих мыслей. Все таки горе, потеря. Когда кому-то помог, кого-то нашел испытываешь нечто вроде эйфории. Вот мне звонила женщина, ее сын не выходил на связь два месяц и через ребят я узнала, что он живой, был на боевой задаче. Естественно мать был безумно рада. Кого-то неживым находят. Один парень искал отца, все думали, что он в госпитале, а оказалось, что погиб»,- поделилась она.

Когда Сергей погиб, семье сначала сообщили об этом неофициально, вспоминает Ольга

«И так как тела его не нашли, и погибшим не признавали, мы не получали никакой помощи: ни психологической, ни юридической. Поэтому сейчас нам нужно добиться того, чтобы родственники сразу получали поддержку. Я знаю истории, когда жены военных не справлялись с этой ситуацией. Это очень сложный момент», – подчеркнула она.

Ольга не позволила себе ни единой слезы, показав удивительную силу духа Фото: стоп-кадр видео

«Сына уже пригласили к Рустаму Минниханову на беседу»

«Был разговор о том, чтобы создать фонд имени комбата «Отмеля», но у нас и так много разных фондов, комитетов и прочего. Хотелось бы объединить все эти организации, чтобы усилить их работу, чтобы они работали в одной связке. Мы пытаемся решить это через правительство нашего региона. На днях мне звонили из Союза Танкистов Татарстана, мне кажется, что в Татарстане работа, связанная с СВО, лучше проходит, чем в других отдаленных регионах. И в танковом училище портрет мужа сразу повесили, как выпускника получившего звание Героя России. Сына уже пригласили к Рустаму Минниханову на беседу, но он участвует в параде и до 9 мая не сможет вырваться», – поделилась жена героя.

Ольга рассказала, что сослуживцы мужа сейчас закрепились в Малой Локне и планируют вынести тело своего командира.

«Сейчас там идет зачистка, ребята мне уже написали, что группа эвакуации на месте. Но когда снимали с дрона, увидели, что там все разрушено. Есть точка, где он предположительно лежит, это жилой дом, но насколько сложно будет его достать, пока непонятно. Скорее всего без техники не обойтись. Они третий день, как зашли, всушники там еще остаются, поэтому нужно подождать, когда наши полностью зачистят территорию. Вообще я очень верю, в том, то что Победа наша не за горами», – рассказала она.

Сразу после разговора вспомнились кадры, показанные по телевидению 30 сентября прошлого года. Тогда, на Красной площади в Москве, прошел масштабный концерт в честь воссоединения новых регионов России.

В тот день, когда сослуживцы Сергея Чебнёва вспоминали о подвиге своего командира, в кадр попала Ольга. Супругу героя не случайно показали крупным планом.

На ее лице отчетливо читалась глубокая печаль от невыносимой утраты. Сидя среди боевых сослуживцев мужа, она опускала взгляд, лишь изредка поднимая глаза. Ольга не позволила себе ни единой слезы, показав удивительную силу духа. Такой же стойкой она была и во время нашего интервью: голос Ольги ровный и уверенный, не дрогнул ни разу. Однако за скупыми словами сквозила безграничная любовь к супругу — чувство, ставшее для нее опорой в горе.