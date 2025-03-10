«Он с детства был защитником»: каким запомнили Героя России Сергея Чебнева

В Набережных Челнах увековечат память подполковника Сергея Чебнева, который героически погиб в августе 2024 года под Курском. Ему было 45 лет. За подвиг, благодаря которому удалось остановить наступление украинских войск, офицеру посмертно присвоили звание Героя России.

Сергей Чебнев ушел на фронт добровольцем. До начала спецоперации он уже завершил военную службу, но, не раздумывая, отправился в зону боевых действий. Под его командованием батальон 9-го мотострелкового полка выполнял сложные боевые задачи в ДНР, ЛНР и Харьковской области. В одном из боев, возглавляя контратаку, он оказался под обстрелом минометов и дронов-камикадзе. Смертельное ранение подполковника стало роковым.

Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая звезда» вдове офицера Ольге Чебневой. Это произошло 6 марта – в день, когда Сергею исполнилось бы 46 лет. «Сергей Чебнев проявил себя как настоящий русский офицер, – сказал Президент. – Он сам добровольно пришел в военкомат, сам добился мобилизации и вел себя безупречно».

Супруга Сергея призналась, что семья гордится его подвигом. «Сегодня все его друзья присылают поздравления. Всем его не хватает. Мне его награда досталась по наследству. И мы будем делать всё, чтобы сохранить память о нем и о других таких же парнях. Это не просто история семьи военного, это часть истории России», – сказала Ольга Чебнева.

Сейчас она воспитывает троих детей. Их сын Игорь пошел по стопам отца: окончил военное училище и служит в Калининграде.

Сергей Чебнев с детства был сильным, волевым, справедливым. Его мать, Ольга Константиновна, вспоминает, как в детстве он заступился за девочку во дворе.

«Всегда был защитником, всегда был честным. В 90-е годы с братом сторонились уличных группировок, держались вместе», – заметила она.

Военные фильмы вдохновили Сергея на выбор профессии. Он любил картины «В бой идут одни старики» и «Пираты XX века». После школы поступил в Казанское танковое училище, занимался спортом: боксом, борьбой, каратэ, волейболом.

Служба привела его в Калининград, в береговые войска Балтийского флота. Там он женился. Познакомился с будущей супругой на танцах. «Сергей прожил героическую жизнь, – говорит его сестра Елена Матросова. – Он всегда поддерживал свою семью, научил меня ходить и плавать».

В Набережных Челнах принято решение присвоить школе №56 имя Героя России Сергея Чебнева. Именно здесь он учился в старших классах.

«Это было единственно правильное решение, – считает мэр Автограда Наиль Магдеев. – Сергей с детства знал, чего хочет, и добился своего».

Историк Илиза Зиязетдинова, которая учила Сергея, помнит его усердие: «Он очень старался, участвовал в олимпиадах, волновался за свои результаты. В 90-е годы многие старались уклониться от армии, а он поступил в танковое училище».

Чебнев часто приезжал в Челны в отпуск. Обязательно заходил в школу, вспоминал одноклассников и учителей.

«Сергей отличался волевым, сильным характером. Среди одноклассников он был неформальным лидером. Всегда приветливый, улыбчивый, отзывчивый юноша. Уже в 10-м классе он твердо знал, что хочет стать боевым офицером. Сергей усердно изучал историю, готовился к вступительным экзаменам», – рассказывает директор школы №56 Рамзия Зайнуллина.

Скоро в Челнах установят бюсты Чебнева. Их планируют разместить в парке Победы и на территории школы № 56. «Память о Герое России должна передаваться из поколения в поколение», – подчеркнул мэр Магдеев.

Пока тело подполковника Чебнева остается на поле боя. Родные надеются, что вскоре смогут достойно проститься с ним и похоронить в Калининграде, где он долго служил. Но память о нем уже живет в сердцах людей.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Юлии Зайнуллиной и Ольги Степановой.