«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

В Калининграде проводили в последний путь Героя России, уроженца Татарстана Сергея Чебнёва. Тело комбата удалось забрать после освобождения села Малая Локня, где он совершил свой последний подвиг, прорвав окружение врага и сохранив жизни своих бойцов. Подробнее о церемонии прощания – в материале «Татар-информа».





«Он был командиром от Бога, и он действительно был послан нам Богом»

Сегодня в Калининграде проводили в последний путь Героя России Сергея Чебнёва – подполковника, командира первого батальона 9-го мотострелкового полка с позывным «Отмель». Уроженец Рыбно-Слободского района РТ погиб при отражении атаки ВСУ в Курской области – его батальон сдерживал противника в селе Малая Локня Суджанского района. После освобождения села и было обнаружено тело Сергея. 6 марта Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» вдове комбата Ольге Чебнёвой.

Прощались с героем Доме офицеров Балтийского флота. Проводить бойца пришли его семья и друзья, а также губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, представители Вооруженных Сил РФ и другие лица.

«Я хочу высказать искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам, часть из которых сейчас здесь. Спасибо вам, ребята. Знайте, Сергей всегда в нашей памяти. Я общался с его супругой, она говорила о нем как о настоящем муже, человеке, за которым всегда спокойно, и настоящем примере для своего сына. Его сослуживцы говорят, что он был командиром от Бога, и он действительно был послан нам Богом, чтобы выполнить задачу по охране и защите нашей Родины. Он с ней справился и показал нам пример, каким нужно быть человеком, как любить свою Родину, свою страну и свою семью. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под защитой, теперь под нашей. Мы приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это меньшее, что мы можем сделать для него. Вечная память», – сказал на церемонии прощания Алексей Беспрозванных.

Сергей Чебнёв Фото: vod-str.ru

К собравшимся обратился также мэр Набережных Челнов, где жил и учился Сергей Чебнёв. Наиль Магдеев приехал на похороны вместе с родственниками и друзьями Героя – их поездку оплатили власти Автограда.

«Позвольте выразить слова глубокой скорби от имени руководства Республики Татарстан, от имени Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Сергей Владимирович родился в многонациональном Татарстане, где в согласии и дружбе живут более 150 национальностей и народностей. И в этом многонациональном, нашем родном Татарстане на свет появился неприметный с виду мальчишка, который безусловно любил свою Родину. Окончил 56-ю школу в городе Набережные Челны, поступил в легендарное Казанское танковое училище. И как сотни его выпускников, присягнув на верность нашему Отечеству, нес нелегкую воинскую службу», – рассказал Магдеев.

Напомним, ранее градоначальник навещал родственников Героя в Челнах. Матери бойца он рассказал о намерении назвать именем Сергея Чебнёва его родную школу и установить на ее территории его бюст.

Затем прошло отпевание, после чего комбата предали земле. Герой нашел свое последнее пристанище на военном мемориале в поселке Медведевка под Калининградом. Сергей покинул нас, но в наших сердцах навсегда сохранится память о нем и его подвиге.

Алексей Беспрозванных (второй слева), Наиль Магдеев (третий слева)

Комбат Чебнёв решился на прорыв

В августе прошлого года Сергей Чебнёв, командуя личным составом трех полков, на протяжении 12 дней сдерживал натиск противника в селе Малая Локня. У комбата не было права на ошибку – через село проходит дорога на Курскую АЭС, которая и была главной целью противника.

Ситуация осложнилась, когда в тылу у защитников Малой Локни высадился десант противника – возникла угроза окружения и уничтожения батальона. И Чебнёв решился на прорыв. 18 августа он лично возглавил контратаку, встав во главе штурмовой группы. В бою он получил серьезные раны, но продолжал прикрывать отход своих бойцов.

Спустя два дня Сергей попал под минометный обстрел и атаку дронов-камикадзе, получив смертельные ранения. Но благодаря его подвигу бойцы вышли из окружения, наступление врага было приостановлено, что позволило нашим войскам перебросить в этот район резервные силы.

«Все помнят его улыбку»

Сергей Чебнёв – из простой семьи рабочих. Родился будущий Герой в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Позже он вместе с семьей переехал в Набережные Челны, где его отец устроился на КАМАЗ. Там же работала мама Сергея. В Челнах Сергей окончил школу, после которой сразу подал документы в Казанское танковое училище.

Ранее Ольга Чебнёва рассказывала в интервью «Татар-информу», что ее муж с детства хотел стать военным.

«Наверное, как и многие мальчишки, он был вдохновлен фильмом «Офицеры». Ему нравилась форма, позиция военнослужащего: честь, достоинство, уважение», – поделилась она.

Фото: http://www.kremlin.ru/

Еще в танковом училище он проявлял лидерские качества, помогая ближним и беспокоясь не столько о личном, сколько о общем успехе.

«Он был безотказный, всегда всем помогал. Все помнят его улыбку, потому что он улыбался всегда. Видел в людях только положительные качества. У него была такая позиция, что плохих людей нет. И у него была особенность, которая редко присуща командирам: он знал всех своих подчиненных не только по имени и фамилии, он знал все про их семьи, знал все их проблемы, помогал, если что-то нужно было решить, иногда даже в ущерб себе», – рассказала Ольга.

На четвертом курсе училища Сергей познакомился со своей будущей женой. Позже он отправился на службу в Калининград, куда позднее окончательно переехал с супругой и тремя детьми.

Старший сын Сергея пошел по стопам отца, также окончив Казанское танковое училище. Сейчас ему 22 года, и он проходит службу в том же отделении в Калининградской области, где служил его отец. Дочь Евгения окончила Казанское художественное училище имени Фешина, преподает ИЗО в калининградской школе. Младший ребенок пока только определяется с выбором – он второклассник.

«Сослуживцы рассказывали, что он был в Авдеевке, проявил себя под Бахмутом»

На момент начала СВО Сергей был уже на пенсии, однако принял твердое решение – отправиться в зону боевых действий.

«Я понимала, что он военный, отговаривать не стала. Это его решение, он взрослый человек со своими принципами, и что-то говорить было бесполезно», – вспоминала Ольга.

Фото: из семейного архива Чебнёвых

Так, еще в 2022 году он мобилизовался и отправился в зону проведения специальной военной операции.

«Те, кто на СВО, часто не рассказывают о том, что происходит на передовой. У них не принято. Даже когда идут на передок, у них не принято сообщать об этом кому-то, чтобы родственников не беспокоить. Ну и к тому же это секретная информация. Сослуживцы рассказывали, что он был в Авдеевке, под Бахмутом он себя проявил. Под Харьковом, в населенном пункте Глубокое, совершил прорыв со своим батальоном. Когда они зашли в Курскую область, он позвонил мне и сказал, что они вышли на ротацию и помыться. Я перечитывала нашу переписку за то время – он писал, как обычно: «Доброе утро» и «Спокойной ночи». Я даже не знала, что они были в окружении», – рассказала вдова Сергея.

Сейчас Ольга Чебнёва продолжает дело своего мужа. С 2025 года она стала членом Совета при губернаторе Калининградской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.