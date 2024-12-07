В Челнах досрочно вышли на линию 44 новых больших автобуса

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Сегодня в Набережных Челнах на два дня раньше, чем планировалось, вышли на маршруты 44 новых больших автобуса. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

«На прошлой неделе Раис Татарстана Рустам Минниханов передал нашему городу 44 автобуса большой вместимости. Мы обещали, что они выйдут на маршруты 9 декабря, но все необходимые процедуры оформления уже пройдены. Поэтому автобусы начали обслуживать пассажиров уже сегодня», — рассказали на предприятии «Горкоммунхоз».

Утром 44 получивших госномера автобуса были выстроены на площадке МУП «Горкоммунхоз». Проинспектировать их приехал мэр Автограда Наиль Магдеев.

«Важно, чтобы не только новые автобусы были на маршрутах, но и хорошие коммуникации сложились между водителем и пассажиром. Благодаря увеличению количества транспортных средств сократится интервал на маршрутах, а значит, и время ожидания. Это сделает перемещение по городу более комфортным», — заметил глава города.

Новые машины будут курсировать по старым маршрутам, за которые отвечает «Горкоммунхоз», пока не будет утверждена новая маршрутная сетка.