В Челны прибыли новые автобусы большой вместимости

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Набережные Челны поступила партия больших автобусов. 27 ноября запланирована передача автотранспорта «Горкоммунхозу».

«Эту новость ждали многие, и мы готовы ее анонсировать! Завтра, 27 ноября, состоится передача автобусов большой вместимости ООО «Горкоммунхоз», — сообщили в мэрии Автограда.

Новые автобусы полностью соответствуют программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость — 105 человек. На баланс их должен принять «Горкоммунхоз».

Напомним, 13 февраля 2024 года Раис Татарстана Рустам Минниханов передал Набережным Челнам 10 новых городских автобусов марки «НЕФАЗ». 17 февраля МУП «Горкоммунхоз» вывел общественный транспорт на новый маршрут №5 по проспекту Чулман.

«Общественный транспорт — это настроение людей. К сожалению, в последние годы в республике есть вопросы по обеспечению подвижным составом, качеству обслуживания пассажиров. У нас серьезная большая программа, в том числе и с поддержкой федерального бюджета. Она позволила серьезно в этом году изменить ситуацию с автобусами. Сегодня это 10 автобусов. В целом в этом году город Набережные Челны получит 90 автобусов», — отметил тогда Минниханов.

По словам мэра Наиля Магдеева, в целом городу нужно 200 автобусов большой вместимости на сумму 3 млрд рублей.