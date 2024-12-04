«Маршрутки» продолжат обслуживать два рейса в Челнах

В Набережных Челнах и после Нового года на маршруте №8 и №9 продолжат курсировать автобусы малой вместимости. Причина — узкие участки дорог, где большим «НЕФАЗам» сложно маневрировать. Об этом во время онлайн пресс-конференции сообщил руководитель исполкома Фарид Салахов.

По информации спикера, для этих целей будут привлекаться частники с техникой, их будут трудоустраивать в МУП «Горкоммунхоз». Большинство из них — бывшие работники ООО «Пассажирские перевозки».

«Они продолжат работу на своем транспорте, но уже в качестве водителя МУП „Горкоммунхоз“. В „маршрутках“ будут все условия и сервис — это и оплата различными способами, и контроль с учетом приложения, где будет видно их перемещение. Также автобусы будут отображаться на табло, которое мы устанавливаем на остановках. То есть это будет полноценный подвижной состав со всеми преимуществами», — отметил спикер.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что почти половина челнинцев просят увеличить количество больших автобусов.