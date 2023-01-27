В Буинске семьям мобилизованных помогли с подведением воды и ремонтом домов

Семьи мобилизованных жителей Буинского района Татарстана получили поддержку в ремонте их домов, оформлении документов и заготовке дров.

«Из более чем 60 поступивших запросов от семей мобилизованных 45 решены, это самые актуальные данные. Так, мы решили основные вопросы — оказали помощь в выяснении причин и добились обещанных семьям выплат. Трудности возникли, с этим изначально столкнулись более 20 военнослужащих», — рассказал «Тата-информу» глава района Ранис Камартдинов.

12 семей обратились за помощью в заготовке дров, в шести домах произвели ремонт, в еще нескольких — провели воду. Нескольким семьям администрация помогает с оформлением документов на недвижимость.

«По каждой семье у нас есть актуальный перечень потребностей. Обращаем внимание, чтобы обращения были объективными, каждая семья находится в зоне внимания. Бойцы нам обещали, что защитят страну в зоне специальной военной операции, попросив нас заботиться о семьях. Наша задача — исполнять наш долг в тылу», — отметил Ранис Камартдинов.

В Буинском районе с начала частичной мобилизации прошли обходы всех семей мобилизованных. Родных военнослужащих посетил лично глава района или его заместители для составления списка потребностей. В еженедельном режиме ведется контроль за исполнением поступивших обращений.

Помимо этого, в районе ведется сбор гуманитарной помощи, началось производство окопных свечей. А недавно «Татар-информ» сообщал, что мобилизованному жителю Буинска передали в зону СВО «бирку» новорожденного сына.

24 февраля прошлого года Президент Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой с учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.