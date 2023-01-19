Мобилизованному жителю Буинска передали в зону СВО «бирку» новорожденного сына
Участник спецоперации из Буинска Алмаз получил «бирку» своего новорожденного сына Раяза, который появился на свет неделю назад. Мужчина при получении заветной весточки из дома не смог сдержать слез. Трогательным моментом в своем телеграм-канале поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Передать «бирку» новорожденного сына в качестве оберега попросила супруга мобилизованного. Глава района пообещал, что она будет вручена лично в руки Алмазу. «Миссия выполнена, обещание сдержал. Наш Алмаз получил весточку из дома в зоне СВО», — подписал видео Ранис Камартдинов.
Вместе с оберегом команда из Буинска доставила гуманитарный груз, в который вошли тепловизоры, теплая одежда, продукты питания и индивидуальные посылки. В сборе участвовали родные и близкие, жители района, предприятия и администрация.
«Тепловизоры, теплая одежда и самые душевные письма из дома — то, что поддержит наших бойцов на передовой! Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в формировании груза. Помощь была поистине общенародной! Кто-то перечислил средства на наш счет, другие приносили вещи, продукты, активисты помогали формировать посылки в пункте приема, изготавливать окопные свечи», — написал руководитель муниципального образования.
Как рассказали «Татар-информу» в администрации Буинского района, новая отправка гуманитарного груза запланирована на начало февраля. Это будет третья по счету доставка гуманитарной помощи в зону СВО.
Фото, видео: пресс-служба Буинского района РТ.