Из Буинска в зону проведения спецоперации отправятся еще два УАЗика

Из Буинского района Татарстана состоится отправка очередной партии гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Муниципалитет сформировал гуманитарный груз по потребностям военнослужащих.

В список необходимых вещей попали тепловизоры, теплая одежда и обувь. Грузы отправят двумя партиями: первая уедет на днях, следующая – в начале февраля.

Направят в зону спецоперации и два УАЗика, как и в первой партии, доставленной в зону СВО, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района РТ.

Пункт сбора на базе Совета ветеранов посетил глава района Ранис Камартдинов. Кадрами он поделился в своем телеграм-канале.

«Активисты рассказали, что создали сообщество в мессенджере и там координируют работу, также собирают помощь ребятам. Есть и индивидуальные посылки от родных. Все это ляжет в основу партии гуманитарного груза для СВО. Благодарю каждого за поддержку, за то, что подхватили нашу „добрую волну“», — написал глава Буинского района.

Также в пункте сбора гуманитарной помощи в Буинске начали производить окопные свечи. Они тоже вошли в список необходимых вещей для солдат.

Данный гуманитарный груз станет вторым по счету, отправленный жителями Буинска.

24 февраля прошлого года Президент Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации на Украине. С 21 сентября по 28 октября проводилась частичная мобилизация, по итогам которой с учетом добровольцев и резервистов на службу отправились 318 тыс. человек.

31 октября Президент РТ Рустам Минниханов заявил, что Татарстан выполнил задание Минобороны по частичной мобилизации.