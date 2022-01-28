В Бразилии традиционные карнавалы перенесены из-за коронавируса

Власти Бразилии перенесли на апрель традиционные карнавалы в Рио и Сан-Паулу из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение приняли в связи с распространением в стране штамма «омикрон».

«Объявляя о решении отменить [уличный карнавал], мы открыто предоставляем тревожные данные об эпидемической ситуации в городе. Было предложение провести [уличный] карнавал на больших открытых площадках, таких как автодром, с проверкой паспортов вакцинации [участников], но и от этой идеи отказались», — рассказал мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес.

Ежегодные парады профессиональных школ самбы, которые проводятся на самбодроме «Анемби» в Сан-Паулу, однако, отменять не планируют.

Аналогичная ситуация из-за распространения коронавируса произошла в Париже в конце 2021 года. Тогда в городе отменили все традиционные мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший впоследствии название по греческой букве «омикрон». Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.