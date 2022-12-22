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Политика
22 декабря 2022  21:05

В Белом доме заявили, что подсчитали людей и средства ЧВК «Вагнер»

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По американским оценкам, численность личного состава российской частной военной компании «Вагнер» в ходе специальной военной операции на Украине достигает 50 тыс. человек, а ежемесячные расходы составляют 100 млн долларов. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы оцениваем, что [численность] „Вагнера“ сейчас составляет около 50 тыс. человек», — заметил Кирби. И добавил, что расходы ЧВК «на финансирование операций <…> на Украине» «составляют более чем 100 млн долларов».

Кроме того, по словам представителя Белого дома, в ноябре Северная Корея поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер». Поставки боеприпасов российской стороне ранее отвергали как Министерство обороны КНДР, так и Министерство иностранных дел РФ.

Накануне стало известно, что США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер», сделав невозможными поставки целого ряда товаров.

ЧВК «Вагнер» основал российский предприниматель Евгений Пригожин, владелец компании «Конкорд». Долгое время он отрицал какую-либо связь с этой организацией, но в сентябре этого года признал, что создал ее в 2014 году. 

Группа «Вагнер» участвовала в российской операции в Сирии, а также в различных конфликтах на территории государств Африки: в Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике, Мали. В ходе спецоперации на Украине сотрудники ЧВК принимают участие в боях около города Артемовска (Бахмута).
#чвк вагнера #чвк вагнер
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