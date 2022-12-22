В Белом доме заявили, что подсчитали людей и средства ЧВК «Вагнер»

По американским оценкам, численность личного состава российской частной военной компании «Вагнер» в ходе специальной военной операции на Украине достигает 50 тыс. человек, а ежемесячные расходы составляют 100 млн долларов. Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Мы оцениваем, что [численность] „Вагнера“ сейчас составляет около 50 тыс. человек», — заметил Кирби. И добавил, что расходы ЧВК «на финансирование операций <…> на Украине» «составляют более чем 100 млн долларов».

Кроме того, по словам представителя Белого дома, в ноябре Северная Корея поставила России ракеты специально для их использования группой «Вагнер». Поставки боеприпасов российской стороне ранее отвергали как Министерство обороны КНДР, так и Министерство иностранных дел РФ.

Накануне стало известно, что США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК «Вагнер», сделав невозможными поставки целого ряда товаров.