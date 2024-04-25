Кремль: Поставки американских ATACMS доставят больше проблем самой Украине

США поставляют Киеву ракеты ATACMS повышенной дальности. Однако это принесет больше сложностей самой Украине, уверен официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Россия «добьется своего», более дальнобойные виды вооружений это не изменят.

«США напрямую вовлечены в этот конфликт, — подчеркнул Песков. — Они идут по дороге повышения дальности работы систем вооружений, которые они поставляют. Это не сможет изменить принципиально исход специальной военной операции, мы добьемся своего, но это доставит больше проблем самой Украине».