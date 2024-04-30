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Российские силы ПВО сбили шесть украинских ракет ATACMS за сутки
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За минувшие сутки российские системы ПВО сбили шесть украинских оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты десять украинских беспилотных летательных аппаратов, шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
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